Geliefde weeraanbieder sterf

Die geliefde weeraanbieder van Ontbytsake, die 33-jarige Anika de Beer, het vanoggend haar vyfjaarlange stryd met kanker verloor.

1 hour ago
Corné van Zyl 1 minute read
Anika de Beer (33) Foto: Facebook

Die geliefde weeraanbieder van Ontbytsake, die 33-jarige Anika de Beer, het Sondagoggend haar vyfjaarlange stryd met kanker verloor.

Fase 3-melanoomkanker is in 2021 by De Beer gediagnoseer toe sy slegs 29 jaar oud was.

Volgens berigte het Anika in Julie vanjaar nog goed herstel ná ŉ breinoperasie, maar volgens die Ontbytsake-span het die kanker teruggekeer en verder versprei.

Mediese ondersoeke het glo vroeër vandeesweek boonop bevestig dat daar ŉ bloeiende kankergewas ontwikkel het, wat tot ’n ernstige gesondheidsterugslag gelei het.

In ’n plasing Sondag op haar man, Abri, se Facebookblad groet haar naastes haar emosie- en deernisvol.

“Sy het haar aardse wedloop op 26 Oktober oorwinnend voltooi en is sy in die hemelse Vaderhuis opgeneem.

In haar beproewing was sy moedig en standvastig in haar geloof. Haar laaste paar dae en oomblikke was sy by die huis omring deur haar geliefdes en met haar dierbare honde aan haar sy.

“Vir die familie en haar man, Abri, wat haar in alles so getrou bygestaan het, is dit ‘n swaar afskeid. Ons vra daarom sensitiwiteit en bedagsaamheid in die wete dat hulle nou tyd nodig het om hierdie groot verlies te verwerk.
Ons dank die Here vir die jare wat Hy Anika aan ons geleen het. Haar innemende persoonlikheid en pragtige, vriendelike glimlag sal ons altyd bybly en in ons harte voortleef. Ons hou ook vas aan die vaste belofte van ons God dat daar, na ‘n tyd van skeiding, ‘n blye en ewige weersien sal wees,” is daar geskryf.

Anika het in Pretoria en Potchefstroom as een van vier kinders grootgeword. In 2017 het sy die uitsaaiwese betree toe sy ’n pos in Kaapstad as weervoorspeller by eNCA aanvaar het.

Die besonderhede van Anika se begrafnis sal later bekend gemaak word.

