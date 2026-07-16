Meer hande by Sassa-kantore in Gauteng plus ekstra betalingsdag
Altesaam 143 kontrakwerkers word ontplooi om plaaslike kantore te versterk te midde van verhoogde kliëntegetalle weens toelae-hersienings en eLife-sertifisering. Die nuwe personeel sal help om kliëntvloei te verbeter, wagtye te verkort en dienslewering aan begunstigdes te ondersteun, terwyl digitale dienste en ander ingrypings uitgebrei word.
Sassa in Gauteng het vandeesweek 143 kontrakwerkers by plaaslike kantore regoor die provinsie ontplooi om dienslewering te versterk, wagtye te verkort en die toenemende druk op kantore te verlig.
Volgens Lungelo Mkamba, Sassa (Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid) se senior bestuurder vir kommunikasie en bemarking in Gauteng, is die aanstelling deel van ’n reeks ingrypings om die ervaring van begunstigdes te verbeter en toegang tot maatskaplike ondersteuning te versterk.
Mkamba verduidelik die nuwe kontrakwerkers sal die kapasiteit van personeel aan die ontvangstoonbank versterk, kliëntvloei verbeter en bykomende operasionele ondersteuning aan plaaslike kantore bied.
Hulle sal ook ondersteuning verleen met die voortgesette hersiening van maatskaplike toelaes en eLife-sertifisering.
Volgens Mkamba het Sassa in Gauteng ’n toename in kliëntegetalle by sommige plaaslike kantore ervaar.
Hy skryf die toename grootliks toe aan die voortgesette hersiening van maatskaplike toelaes en eLife-sertifisering.
Hierdie statutêre prosesse is daarop gemik om te verseker dat maatskaplike toelaes slegs betaal word aan mense wat daarvoor kwalifiseer.
Begunstigdes wat vir hersiening van hul toelaag gekies word, word per SMS in kennis gestel en moet ’n Sassa-kantoor besoek om die proses te voltooi.
“Om die proses vir begunstigdes te verbeter en ontwrigting te beperk, het Sassa ’n vierde toegewyde betaaldag elke maand ingestel,” beklemtoon Mkamba.
Toelaes wat hersien moet word, word op die bykomende betaaldag betaal eerder as tydens die normale drie-dag-betalingsiklus.
Begunstigdes wat nie aan die hersieningsvereistes voldoen nie, kan die opskorting van hul toelae in die gesig staar.
Mkamba sê sommige begunstigdes reageer egter nie betyds nadat hulle in kennis gestel is nie, terwyl ander moontlik nie kennisgewings ontvang nie omdat hul kontakbesonderhede verouderd is.
Dit lei dikwels daartoe dat begunstigdes ’n Sassa-kantoor eers op ’n later stadium besoek, wat die vraag na dienste verhoog en tot ’n konsentrasie van kliënte by plaaslike kantore lei.
Die nuwe kontrakwerkers sal ondersteuning bied met toelae-hersienings, eLife-sertifisering en ander funksies wat direk met dienslewering aan begunstigdes verband hou.
Volgens Mkamba word kwesbare begunstigdes, insluitend senior burgers, mense met gestremdhede en swanger vroue, steeds geprioritiseer.
Begunstigde-opvoeding en kommunikasie word ook versterk deur openbare bewusmakingsveldtogte, gemeenskapsaankondigings en direkte betrokkenheid deur personeel aan die ontvangstoonbank.
SASSA brei terselfdertyd digitale dienskanale en selfdiens-opsies uit, insluitend afstand-eLife-sertifisering.
Die doel hiervan is om onnodige besoeke aan plaaslike kantore te verminder.
Uitreikprogramme en samewerking met belanghebbendes word ook voortgesit om dienste nader aan gemeenskappe te bring en die druk op plaaslike kantore te verlig.
Mkamba moedig begunstigdes aan om Sassa se aanlyn dienste te gebruik waar moontlik.
Die digitale platforms bied toegang tot onder meer eLife-sertifisering, aansoeke om toelaes en ander selfdiens-opsies.
Sassa veroordeel die onwettige praktyk waar mense posisies in rye waar hulle wag, aan begunstigdes bespreek en verkoop.
Volgens Mkamba buit hierdie praktyk kwesbare lede van die publiek uit en dra dit by tot onnodige opeenhoping by plaaslike kantore.
Sassa werk saam met wetstoepassingsowerhede om te verseker dat mense wat aan hierdie praktyk deelneem, aanspreeklik gehou word.
Die toenemende druk op Sassa-kantore in Gauteng kom te midde van die voortgesette hersiening van maatskaplike toelaes en eLife-sertifisering, wat begunstigdes verplig om hul besonderhede en kwalifikasie vir ondersteuning te bevestig.
Mkamba sê Sassa waardeer begunstigdes se geduld en bly verbind tot die verbetering van dienslewering en operasionele doeltreffendheid.
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