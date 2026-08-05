Gemeenskap eis geregtigheid ná Eersterust-vrou se moord
Taymin Platt, ’n jong misdaadvoorkomingsbeampte van Eersterust, is op 1 Augustus noodlottig aangerand. Volgens die DA is daar bewerings dat ’n vorige geslagsgebaseerde geweldverwante saak teen die aangeklaagde onafgehandel is.
Die DA het gevra dat geregtigheid geskied ná die moord op ’n jong misdaadvoorkomingsbeampte van Eersterust in Pretoria.
Die nuus het die gemeenskap in rou gedompel aan die begin van Vrouemaand.
Die aangeklaagde, Chazlon van Zeeberg, ’n inwoner van Eersterust, het op 3 Augustus in die Pretoriase Landdroshof op ’n aanklag van moord verskyn.
Hy het weer op 4 Augustus in die hof verskyn vir ’n borgtogaansoek. Die saak is tot 11 Augustus uitgestel om hom tyd te gee om ’n regsverteenwoordiger te kry.
Die 26-jarige vrou is, volgens die beskikbare inligting van die polisie op 1 Augustus, tydens ’n voorval by ’n woonstelkompleks in Eersterust noodlottig aangerand.
Die DA het haar in ’n verklaring oor die voorval as Taymin Platt geïdentifiseer.
Volgens die polisie het die voorval omstreeks 22:40 by woonstelle in Soutrivierlaan, Eersterust, plaasgevind. Polisielede het op ’n klagte gereageer en met hul aankoms die vrou met veelvuldige steekwonde aangetref.
Nooddienste het die beseerde vrou na die Mamelodi Daghospitaal vervoer, waar sy later aan haar beserings beswyk het.
Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die oorledene saam met vriende in die parkeerterrein van die woonstelle gesit het toe ’n man haar na bewering genader het.
Polisiewoordvoerder kaptein Johan van Dyk verduidelik: “’n Rusie het glo ontstaan waartydens die aangeklaagde haar na bewering verskeie kere met ’n mes gesteek het voordat hy van die toneel gevlug het.”
Volgens die polisie is Van Zeeberg aanvanklik gesoek, maar is hy later deur sy pa aan die owerhede oorhandig.
Hy is daarna formeel in hegtenis geneem en bly in polisie-aanhouding.
Van Dyk sê die waarnemende stasiebevelvoerder, kaptein David Conradie, het die vinnige reaksie van die ondersoekbeamptes geloof en die samewerking erken wat tot die verdagte se inhegtenisneming gelei het.
Die DA het gesê die moord beklemtoon die voortdurende krisis van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in Gauteng.
Die party het aangevoer dat die Eersterust-moord op 1 Augustus ’n herinnering is aan die ernstige bedreiging wat vroue steeds in die provinsie in die gesig staar.
Volgens Crezane Bosch, DA-lid van die Provinsiale Raadgewer, is daar bewerings dat ’n vorige geslagsgebaseerde geweldverwante saak teen die aangeklaagde geopen is, maar nooit afgehandel is nie.
Sy het gesê dat, indien dit bevestig word, dit ’n ernstige tekortkoming in die SAPD en die strafregstelsel sal aandui om ’n kwesbare vrou te beskerm.
Volgens haar verteenwoordig die tragiese voorval nie net ’n administratiewe probleem nie, maar ’n mislukking met ernstige menslike gevolge.
“Dit beteken dat ’n familie ’n dogter verloor het, ’n kind sonder ’n moeder moet grootword en ’n gemeenskap ’n openbare dienswerker verloor het,” het Bosch gesê.
Die DA het op 4 Augustus buite die Pretoriase Landdroshof betoog teen die verdagte se borgtogaansoek. Die party het ’n beroep gedoen op vinnige ondersoeke en vervolgings van alle gevalle van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord, beter ingryping in herhalende huishoudelike geweldsake en groter aanspreeklikheid wanneer die stelsel slagoffers nie beskerm nie.
Bosch het tydens die optog gesê elke keer wanneer waarskuwingstekens geïgnoreer word, beskermingsbevele nie doeltreffend toegepas word nie, sake nie behoorlik ondersoek word nie of gevaarlike oortreders vrygelaat word, misluk die staat in sy plig om kwesbare mense te beskerm.
Sy het haar medelye uitgespreek teenoor die oorledene se familie, vriende en kollegas en gesê die party verbind hom daartoe om die familie in hul soeke na geregtigheid te ondersteun.
Sy het ook ’n beroep op die Nasionale Vervolgingsgesag gedoen om enige borgtogaansoek ten sterkste teen te staan weens die ernstige aard van die aanklag.
Suid-Afrika kan volgens haar nie voortgaan om ’n situasie te aanvaar waar gewelddadige oortreders meer vryheid geniet as die vroue wat hulle bedreig nie.
“Elke vrou het die reg om sonder vrees te leef en elke slagoffer verdien geregtigheid.”
Die polisie se ondersoek na die omstandighede rondom die voorval duur voort.
Geen verdere besonderhede oor die ondersoek of die omstandighede wat tot die beweerde aanval gelei het, is bekend gemaak nie.
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