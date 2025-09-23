Hooggeregshof moet beslis oor lot van uitstaande e-tolsake
Die Organisasie wat belastingmisbruik ongedaan maak (Outa) sê dat Sanral se onaktiwiteit bewys dat die sake verby is, maar die padagentskap beplan om hierdie skuif teen te staan.
Ses jaar nadat die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap (Sanral) formeel pogings opgeskort het om e-tolskuld in te samel, vra die
Organisasie wat belastingmisbruik ongedaan maak (Outa) die Pretoria Hooggeregshof om duidelikheid te gee.
Outa het ’n aansoek ingedien waarin dit die hof vra om te verklaar dat Sanral 2 028 etolskuld-eise laat vaar het weens ses jaar van geen bedrywighede nie.
Sanral het weer ’n kennisgewing van voorneme ingedien om die saak teen te staan. Geen hofdatum is tot dusver vasgestel nie.
Die ander respondente is die ministers van vervoer en finansies, die minister en direkteur-generaal van Bosbou, Visserye en die Omgewing, en die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens.
Geen reaksies is tot dusver ontvang nie met betrekking tot die optredes wat hierdie instansies gaan neem rakende die hangende hofsaak nie.
Outa doen ook aansoek dat Sanral die regskostes verbonde aan die verdediging van die eise betaal, wat al vir jare voortsleep.
Outa-woordvoerder Advokaat Stefanie Fick voer aan dat Sanral se optrede, of gebrek daaraan, toon duidelik dat die eise laat vaar is.
Sy sê dat die agentskap effektief die sake laat vaar het nadat die entiteit se raad in Maart 2019 ontbind het om die e-tolskuldinsameling op te skort.
“Die toetssaak en die werkinge is laat vaar,” voer Fick aan. “Sanral se veruim om die regsgedinge te onttrek en die koste te dek is onregverdig en bevooroordelend aan Outa en die verweerders, wat geregtig is om sekerheid te hê en finaliteit in die regsgeding te verkry.”
Fick brei verder uit oor die probleme wat Outa en sy kliënte te kampe het. “Die aansoekers het probeer om met Sanral op talle geleenthede te vergader om die staking van die toetssaak en die regsgeding te bevestig, en regskostes te herstel, maar dit het sodanige ontmoetings vermy as gevolg van duidelike finansiële gevolge.”
Haar frustrasie beklemtoon die uitgerekte regsaak waaraan Outa en sy kliënte onderwerp is aan, sowel as Sanral se weiering om verantwoordelikheid te vat vir hul onaktiwiteit.
Hierdie saak is die jongste hoofstuk in ’n lang geskiedenis van regs- en politieke uitgadings oor die e-tolstelsel, wat in 2013 begin het met die bekendstelling van die tolstelsel om die R20-miljard Gauteng Freeway Improvement Project (GFIP) te befonds.
Ondanks beduidende teenkanting van die publiek en organisasies soos Outa, het Sanral voortgegaan met sy tolplanne.
In die jare daarna, het Outa verskeie regsuitdagings geloods en voer aan dat die stelsel onwetlik is.
Hierdie pogings is aanvanklik in die wiele gery deur die howe, maar die deurlopende weerstand het voortgeduur, en het geëindig in Outa se E-Toll Defence Umbrella wat in 2015 geloods is.
Die regsaksie het ’n kritieke keerpunt in 2017 bereik toe Outa ’n toetssaak geloods het ten doel om die grondwetlikheid van die e-tolstelsel te betwis.
Hierdie saak was bedoel om die breër kwessies rondom die tolstelsel aan te spreek, maar voordat dit aangehoor kon word, het Sanral die insameling van e-tolskuld in Maart 2019 gestaak. Dit het verwys na die regering se ingryping en die voorgesette besprekings oor die dooie punt oor betalings.
Die agentskap het egter nooit formeel die eise teruggetrek nie, wat diegene wat deur e-tol geteiken is in ’n staat van wettige onsekerheid gedompel het.
In die jare sedert die opskorting, het dit versuim om verdere stappe te neem om die e-tolskuld-eise op te los, ondanks verskeie pogings deur Outa om met die agentskap te vergader.
Fick verduidelik dat hierdie onaktiwiteit die organisaie en sy kliënte in ’n onregverdige posisie gelaat het.
Indien Outa daarin slaag, sal die hof nie net ’n einde aan die uitstaande sake bring nie, maar sal ook Sanral moontlik dwing om vir die regskostes wat deur Outa aangegaan is om hierdie sake te verdedig, te betaal.
Fick wys daarop dat hierdie stap ’n einde aan ’n lang en omstrede hoofstuk in die stryd teen e-tol sal beteken.
Het jy dalk meer inligting rakende dié storie?
Stuur gerus vir ons ‘n epos na [email protected] of skakel ons by 083-625-4114.
Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord
Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram en TikTok.