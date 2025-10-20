Meer as sewe dekades van kuns, kuier en kameraadskap
Die Constantia Damesklub vier vanjaar 71 jaar van vriendskap, kuns en gemeenskap. Gestig in die vyftigerjare, bly dit ’n steunpilaar vir vroue deur musiek, handwerk en samehorigheid.
Wat in 1954 as ’n poging begin het om vroue hul eie kultuur en vriendskapsklub te gee, het oor sewe dekades gegroei tot ’n geliefde instelling in Pretoria.
Die Constantia Damesklub, wat vanjaar hul 71ste bestaansjaar vier, is oorspronklik gestig toe vroue besluit het om nie langer op die kantlyn van hul mans se klubbyeenkomste te sit nie.
Volgens Sarah James, ’n bekende by die koekversieringsgilde en skrywer van ’n kookboek, was die stigting van die klub onafwendbaar.
“Toe die gedagte van vriendskapsklubs eers ontstaan het, kon jy nie die dames keer om hul eie klub te begin nie,” het sy met ’n glimlag gesê tydens ’n onlangse huldigingsfunksie.
Die mansklub het reeds in 1985 ontbind, maar die dames hou steeds met volgehoue ywer en vreugde byeenkomste.
Een van die oudste lede, Anna Nieuwmeyer (89), woon al sedert 1983 getrou die klub se vergaderings by.
“Ek het vriendinne hier gemaak soos Gladys Johnstone, en maak nie saak waar in Pretoria ons gewoon het nie, ek het altyd seker gemaak ek is daar,” vertel sy. “Ons was eens meer as 300 lede. Nou is ons minder, maar die vriendskappe is net so sterk. Vriendskap is die beste manier om jonk van gees te bly.”
Louise Venter, nog ’n toegewyde lid, benut die klub ook as platform vir haar liefdadigheidswerk.
Haar Purpose-groep vir fisies gestremde volwassenes kom twee keer ’n week bymekaar by The Wilds in Woodlands, waar hulle handwerkprojekte skep wat by die klub se byeenkomste te koop aangebied word.
Soos die voorsitter Estelle Marx verduidelik: “Met musiek, kuns en warm vriendskap as hartklop, leef die Constantia Damesklub steeds hul oorspronklike missie uit om vroue met mekaar te verbind”.
Het jy dalk meer inligting rakende dié storie?
Stuur gerus vir ons ‘n epos na [email protected] of skakel ons by 083-625-4114.
Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord
Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram en TikTok.