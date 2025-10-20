Local news

Meer as sewe dekades van kuns, kuier en kameraadskap

Die Constantia Damesklub vier vanjaar 71 jaar van vriendskap, kuns en gemeenskap. Gestig in die vyftigerjare, bly dit ’n steunpilaar vir vroue deur musiek, handwerk en samehorigheid.

October 20, 2025
Elize Parker 1 minute read
Nelia Boshoff en Irene Schreuder

Wat in 1954 as ’n poging begin het om vroue hul eie kultuur en vriendskapsklub te gee, het oor sewe dekades gegroei tot ’n geliefde instelling in Pretoria.

Die Constantia Damesklub, wat vanjaar hul 71ste bestaansjaar vier, is oorspronklik gestig toe vroue besluit het om nie langer op die kantlyn van hul mans se klubbyeenkomste te sit nie.

Die bekende sanger, Helena Hettema, het by die Constantia Damesklub se funksie opgetree.
Een van die lede van die klub wat al dekades daaraan verbonde is, Sarah James, het die heildronk op die klub se 71ste verjaarsdagvieringe ingestel.

Volgens Sarah James, ’n bekende by die koekversieringsgilde en skrywer van ’n kookboek, was die stigting van die klub onafwendbaar.

“Toe die gedagte van vriendskapsklubs eers ontstaan het, kon jy nie die dames keer om hul eie klub te begin nie,” het sy met ’n glimlag gesê tydens ’n onlangse huldigingsfunksie.

Germaine van Rensburg, Jurika van Niekerk en Martie Oberholzer

Die mansklub het reeds in 1985 ontbind, maar die dames hou steeds met volgehoue ywer en vreugde byeenkomste.

Een van die oudste lede, Anna Nieuwmeyer (89), woon al sedert 1983 getrou die klub se vergaderings by.

Maureen Fourie, Mart Chandler en Elize Stiehler

“Ek het vriendinne hier gemaak soos Gladys Johnstone, en maak nie saak waar in Pretoria ons gewoon het nie, ek het altyd seker gemaak ek is daar,” vertel sy. “Ons was eens meer as 300 lede. Nou is ons minder, maar die vriendskappe is net so sterk. Vriendskap is die beste manier om jonk van gees te bly.”

Louise Venter, nog ’n toegewyde lid, benut die klub ook as platform vir haar liefdadigheidswerk.

Haar Purpose-groep vir fisies gestremde volwassenes kom twee keer ’n week bymekaar by The Wilds in Woodlands, waar hulle handwerkprojekte skep wat by die klub se byeenkomste te koop aangebied word.

Estelle Marx het bobaasbakster van Pretoria-Noord, Lizzy Jacobs as ‘n uitstaller by die funksie verwelkom. Jacobs is bekend vir haar geurige vrugtekoeke wat almal rondom Kersfees laat smul.

Soos die voorsitter Estelle Marx verduidelik: “Met musiek, kuns en warm vriendskap as hartklop, leef die Constantia Damesklub steeds hul oorspronklike missie uit om vroue met mekaar te verbind”.

October 20, 2025
Elize Parker

Elize Parker is a senior journalist with more than 25 years of experience covering especially environmental, municipal and profile articles. She writes investigative reports, profiles, social articles and consumer related articles and also does photographs and multimedia to go with these. Previously she worked as a news editor for a radio station, news reader, a magazine journalist with women’s magazines and as a column writer.
