Rooihuiskraal-afritprojek vorder volgens provinsiale regering
Met Centurion-projekte bevestig die provinsiale regering sy verbintenis tot volhoubare verbeterde vervoerverbindinge, glo die Gauteng Departement van Paaie en Vervoer.
Die Gautengse Departement van Paaie en Vervoer het noemenswaardige vordering gemaak met sy voortdurende pogings om padinfrastruktuur en verkeersbestuur in die provinsie te verbeter.
So sê Kedibone Diale-Tlabela, LUR vir Gauteng Paaie en Vervoer.
Belangrike projekte, insluitend die herstel van verkeersligte op die M43 (Atlasweg) in Ekurhuleni en die Rooihuiskraal/N14-afritontwikkeling in Centurion, toon volgens haar duidelike tekens van vooruitgang.
Volgens die departement is verskeie kruispunte wat herstel moes word langs hierdie paaie reeds volledig operasioneel, maar inspeksies het ook getoon dat sommige van hierdie ligpunte gevandaliseer is en tans nie funksioneer nie.
Die beskadigde komponente sluit onder meer kragtoevoereenhede, pale en koperkabels in, ’n probleem wat volgens die departement toenemend algemene infrastruktuurprojekte in Gauteng raak.
Die departement is tans besig om die verkrygingsproses vir die herstel van hierdie kruispunte te finaliseer. Die koste sal bevestig word sodra hierdie proses afgehandel is.
Diale-Tlabela het beklemtoon dat die departement daartoe verbind bly om verkeersligte en padinfrastruktuur optimaal te laat funksioneer met die oog op verbeterde padveiligheid en mobiliteit in Gauteng.
“Ons is deeglik bewus van die ongerief wat nie-funksionele verkeersligte veroorsaak, en die impak wat dit het op verkeersvloei en veiligheid,” sê Diale-Tlabela. “Ons spanne werk onverpoos om gevandaliseerde kruispunte te herstel en om onderhoud oor die provinsie heen te versterk. Die komende verkryging van onderhoudsdiensverskaffers sal ons vermoë aansienlik verbeter om vinniger op foute te reageer en langdurige onderbrekings te voorkom.”
Sy het egter haar kommer uitgespreek oor die herhalende vandalisme en diefstal van padinfrastruktuur wat voortgaan om dienslewering te ondermyn.
“Vandalisme en kabeldiefstal bly van ons grootste uitdagings,” sê sy. “Dit kos die provinsie miljoene en vertraag ons vordering. Ons doen ’n ernstige beroep op gemeenskappe om saam met wetstoepassing te werk en enige voorvalle van vandalisme aan te meld. Só kan ons hierdie gedeelde openbare bates beskerm en verseker dat almal baat by ’n veiliger, meer doeltreffende vervoerstelsel.”
Wat die Rooihuiskraal/N14-afritprojek betref, het die departement bevestig dat die ontwikkeling as ’n selfstandige projek sal voortgaan. Die verkryging van ’n diensverskaffer word beplan vir uitvoering van die projek nog in die 2025/26-boekjaar.
“Die Rooihuiskraal/N14-afritprojek is ’n belangrike belegging in die verbetering van verkeersvloei en toeganklikheid in Centurion,” voeg Diale-Tlabela by. “Dit vorm deel van ons breër program om Gauteng se padnetwerk uit te brei en te moderniseer, ter ondersteuning van ekonomiese groei en beter verbindings tussen gemeenskappe.”
Vir inwoners van Pretoria en Rooihuiskraal beteken hierdie ontwikkelinge nie net verbeterde toegang tot die hoofweë nie, maar ook die belofte van verminderde verkeersopeenhopings, veiliger kruispunte en ’n meer betroubare vervoerinfrastruktuur.
Die departement het verder beklemtoon dat dit vasbeslote bly om veilige, doeltreffende en betroubare padinfrastruktuur regoor die provinsie te lewer.
“Ten spyte van uitdagings soos vandalisme en begrotingsbeperkings, gaan ons pogings voort om kritieke infrastruktuur te herstel en te onderhou, mobiliteit te verbeter en die provinsie se vervoervoorkeure te bevorder,” sluit sy af.
