Liggies regom die wêreld bekoor
Temahuise soos Egipte, Hawaii, Londen en Parys het besoekers bekoor. Kamele, stalletjies, ritte en musiek uit Artist Village het die fees laat leef, ter ondersteuning van kinders in die kinderhuis.
Die Jakaranda Kinderhuis se 15de Liggiesfees het op 28 November geopen met vanjaar se tema “Kersfees om die wêreld” wat die terrein in East Lynne in ’n kleurvolle wêreldtoer vir besoekers omskep het.
Elke huis is kreatief deur die inwoners en huisouers versier om besoekers op ’n unieke, verligte reis te neem.
Die opening is gelei deur die hoof uitvoerende beampte Charlene Grobler en die voorsitter van die kinderhuis se beheerraad, ds. Danie Janse van Rensburg, wat die lint na die wandelpad vol liggies en Kersversierings amptelik geknip het.
Grobler het ballonne in die vorm van lugballonne in die lug gelaat om die groot oomblik te vier.
“Ons wens almal ’n voorspoedige reis toe!” het sy die skare van sowat 200 vroeë besoekers toegewens.
Grobler het met dankbaarheid gesê dat die weer hulle ’n welkome blaaskans gegee het, ’n goeie teken vir die res van die fees.
Een van die gewildste temas was Egipte, waar kamele, katte en woestynmotiewe, besoekers by een huis begroet het. Drie kamele was ook teenwoordig vir ritte deur die terrein. Die Hawaii-huis het ’n vrolike Aloha-fotobord gehad, terwyl Londen- en Parys-areas aandag getrek het met bekende simbole soos ’n replika van die Eiffel-toring.
Die terrein bied ook ’n groot wiel, ’n mallemeule en ’n verskeidenheid stalletjies met eetgoed soos borreltee, springmielies en geregte uit verskillende lande.
Kunstenaars uit musiekpromotor Ferdi Steyn se Artist’s Village, insluitend groepe soos The Dadness en Cordelia, gaan saans die atmosfeer met lewendige musiek vul en die aande nóg feesteliker maak.
Fondse wat met die Liggiesfees ingesamel word, sal vir die bedryf van die Jakaranda en Louis Botha Kinderhuise in Pretoria aangewend word.
Besoek die Liggiesfees tot 23 Desember. Hekke maak om 18:00 oop met kaartjies wat vooraf by Tixsa sowel as by die hekke gekoop kan word. Kinders onder drie mag gratis binnegaan.
Die Jakaranda Kinderhuis is in Talitha Kumi-straat in East Lynne geleë. ’n Pendeldiens is beskikbaar om besoekers vanaf hul parkeerplekke na die terrein te nee
Het jy dalk meer inligting rakende dié storie?
Stuur gerus vir ons ‘n epos na [email protected] of skakel ons by 083-625-4114.
Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord
Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram en TikTok en WhatsApp Channel