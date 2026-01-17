Oud-Waterkloofhoof gaan afdanking in Arbeidshof betwis
Terwyl regstappe dreig teen 'n beslissing na 'n arbitrasieverhoor, begin die skooljaar vir die hoogs presterende skool onder waarnemende leiding, met ouers en leerders wat op stabiliteit fokus ná maande van onsekerheid.
Die voormalige hoof van Hoërskool Waterkloof, Chris Denysschen, beoog om sy afdanking in die Arbeidshof te beveg nadat die Gautengse Departement van Onderwys bevestig het dat hy ná ’n arbitrasieverhoor skuldig bevind en ontslaan is.
Die besluit het op 13 Januarie in werking getree toe die skool vir die nuwe akademiese jaar geopen het, maar sy regspan voer aan dat die bevindings wesentlik foutief is en hersien moet word.
Departementele woordvoerder, Steve Mabona, het gesê die proses is deur die Onderwys Arbeidsverhoudingeraad afgehandel en dat Denysschen se diens ingevolge dié uitspraak beëindig is.
Intussen is Juan Nagel as waarnemende hoof aangewys. Hy het reeds op 12 Januarie toekennings namens die skool ontvang tydens ’n funksie waar matriekprestasies deur die Departement vereer is.
Die verwikkelinge vind plaas teen die agtergrond van sterk akademiese resultate by Waterkloof in die 2025 matriekeksamen.
Die skool is as die derde beste skool in Gauteng aangewys. Altesaam 393 leerders het geslaag en saam 988 onderskeidings behaal. Die algehele gemiddeld was 71 persent, terwyl 97 persent van kandidate vir graadstudies kwalifiseer. Die skool is ook bekroon as die instelling met die meeste graadtoelatings in Gauteng.
Denysschen se dissiplinêre proses het reeds in 2024 begin. Hy is in September daardie jaar hangende die ondersoek na die departement se streekskantoor oorgeplaas. In Desember 2024 het hy weer sy pos hervat, maar is in 2025 weer verwyder nadat die arbitrasieverhoor in Mei begin het.
Sy prokureur, Helena Strijdom van Strijdom Prokureurs, het aan Rekord gesê: “Mnr Denysschen neem die wesentlik foutiewe en ongegronde bevindings op hersiening na die Arbeidshof.”
Volgens haar is daar goeie vooruitsigte dat die bevindings tersyde gestel kan word.
Sy het bevestig dat Denysschen op vier van die ses aanklagte skuldig bevind is, maar het nie besonderhede oor die aard van die klagtes verskaf nie.
Klagtes wat teen hom ingedien is sluit bewerings in van onvanpaste gedrag teenoor leerders en personeel en moontlike inmenging met getuies wat by die dissiplinêre proses betrokke was.
Prokureurs van SDH Attorneys in Centurion het van die klagtes namens kliënte by die Departement aanhangig gemaak.
Die beheerliggaam van Hoërskool Waterkloof het op 16 Januarie ’n verklaring uitgereik waarin die afhandeling van die arbitrasie en die afdanking bevestig word.
Ouers is daarin verseker dat die skool se fokus op onderrig en prestasie bly. Die beheerliggaam het ook dank uitgespreek teenoor ouers en personeel vir hul samewerking gedurende die afgelope maande.
Nagel het in ’n gesprek oor die matriekresultate aan Rekord gesê die prestasie van 2025 is die gevolg van volgehoue werk deur onderwysers, leerders en ouers. Volgens hom is die skool daarop ingestel om in 2026 voort te bou op die bestaande akademiese rekord.
Denysschen was sedert 1 Desember 2018 hoof van Hoërskool Waterkloof en het voorheen as skoolhoof by Hoërskool Ben Vorster in Tzaneen, Limpopo, gedien.
