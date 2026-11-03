Saak oor moord op lugmagsersant uitgestel
Die moordsaak van die Suid-Afrikaanse Lugmag-sergeant Michael Swanton is tot 16 November uitgestel. Twee mans staan tereg in verband met sy moord en die verydeling van die regspleging. AfriForum sê hy sal voortgaan om die hofverrigtinge te monitor.
Die saak waarin twee mans aangekla word in verband met die moord op die Suid-Afrikaanse Lugmag-sersant Michael Swanton, is op 2 November uitgestel.
Swanton is op 28 Januarie vanjaar in Pretoria-Noord doodgeskiet nadat hy en sy vrou na bewering deur persone in ’n voertuig met blou ligte voorgekeer is.
Twee mans, Thabang Eugene Sohole en Michael Makampe, word in verband met die moord en die verydeling van die regspleging aangekla.
Volgens AfriForum was die twee mans ten tyde van die voorval in diens as lyfwagte by die kantoor van Douglas Maimane, voormalige burgemeester van die Madibeng Plaaslike Munisipaliteit.
AfriForum het vroeër sy regspan opdrag gegee om die hofverrigtinge deur middel van ’n waarnemingsopdrag te monitor.
Die organisasie het aangedui dat sy besluit verband hou met kommer oor die beskuldigdes se politieke verbintenisse en die moontlikheid van inmenging in die regsproses.
Jacques Broodryk, AfriForum se hoofwoordvoerder vir Gemeenskapsveiligheid, sê die organisasie sal voortgaan om die verrigtinge te monitor.
“AfriForum sal voortgaan om die verrigtinge te monitor in ’n poging om deursigtigheid, aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg te bevorder. Niemand, ongeag hul politieke verbintenisse of posisie, behoort bo die reg verhewe te wees nie,” sê Broodryk.
Die saak is tot 16 November uitgestel, wanneer die verrigtinge na verwagting in die Pretoriase Streekhof sal voortgaan.
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