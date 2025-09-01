Local sportSchool sportSport

Skole vanoor SA ruk op na Pretoria vir die Absolut Menlo-tennistoernooi

Die Hoërskool Menlopark se jaarlikse Absolut Menlo-tennistoernooi het vanjaar sommige van die land se heel beste skole-tennissterre uit ses verskillende provinsies gelok en plaaslike skole het puik presteer in dié unieke toernooi.

September 1, 2025
Koos Venter 2 minutes read
Altesaam 32 spanne uit ses verskillende provinsies vanoor die hele land het verlede week aan die 18de jaarlikse Absolut Menlo-tennistoernooi in Pretoria deelgeeneem. Hier is die spanne tydens die openingseremonie, met Die Hoërskool Menlopark se vier spanne (seuns A en B en dogters A en B) heel voor. Foto: Verskaf

Die 18de jaarlikse Absolut Menlo-tennistoernooi, wat verlede week deur Die Hoërskool Menlopark aangebied is, is amptelik die grootste gemengde skoletennis-toernooi in Suid-Afrika.

Altesaam 32 tennisspanne vanuit ses van Suid-Afrika se provinsies het na Pretoria opgeruk om aan hierdie toernooi deel te neem, wat oor drie dae – Donderdag tot Saterdag – by vyf verskillende tennisbestemmings afgehandel is.

Behalwe vir die bane van Die Hoërskool Menopark word daar ook van Tennis Gauteng-Nood se hoofkwartier in Groenkloof, Lynnwood Glen Tennisklub, Lynnwood Tennisklub en Menlo-Alkant Tennisklub se fasiliteite gebruik gemaak.

Ses skole uit Pretoria het deelgeneem aan die toernooi. Hulle is Die Hoërskool Menlopark, die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria, die Afrikaanse Hoër Seunskool, Hoërskool Garsfontein, Hoërskool Waterkloof en Pretoria Boys High School.

Gauteng is ook verteenwoordig deur Helpmekaar Kollege en Hoërskool Noordheuwel. Uit Mpumalanga was Hoërskool Nelspruit deel van die aksie, terwyl Potchefstroom Gimnasium die Noordwes provinsie verteenwoordig het. Potch Gimmies se seuns was vanjaar die verdedigende kampioen in die seuns-afdeling.

Die Vrystaat se deelnemers was die verdedigende kampioen in die dogters-afdeling, Sekondêre Meisieskool Oranje, asook Hoër Meisieskool Bloemhof. Die Wes-Kaap is deur Hoërskool Stellenbosch, Paarl Gimnasium en Paarl Girls’ High verteenwoordig. Hoërskool Duineveld uit Upington het gesorg dat die Noord-Kaap ook verteenwoordig was.

Die tennisspanne van die Afrikaane Hoër Seunskool (algehele wenners van die seuns-afdeling) en die Afrikaanse Hoër Meisieskool (derde in dogters-afdeling) spog met hul trofeë na afloop van die 18de jaarlikse Absolut Menlo-tennistoernooi in Pretoria.
Foto: Verskaf

Dié lywige toernooi begin met drie vooraf rondtes, waarna daar ook kwarteindrondtes, halfeindrondtes en uiteindelik eindstryde gespeel word.

Enkel- en dubbelspel afdelings is deel van die toernooi en die deelnemede spanne word volgens ’n unieke konsep in vier groepe ingedeel. Hierdie groepe is vernoem na die vier internasionale Grand Slam tennistoernooie – die Australiese Ope, die Franse Ope, Wimbledon en die Amerikaanse Ope.

Spanne verdien punte regdeur die toernooi en die program vir die uitspeelfase word hiervolgens bepaal.

Na drie dae van opwindende tennis aksie is die eindstryde vir die onderskeie kampioenspanne op Groenkloof se bane beslis.

Die Sekondêre Meisieskool Oranje van Bloemfontein kon daarin slaag om vir ’n derde jaar agtereenvolgens as kampioen van die dogters-afdeling gekroon te word. Hoër Meisieskool Bloemhof was tweede met die Afrikaanse Hoër Meisieskool van Pretoria in die derde plek.

In die afdeling vir seuns het die Afrikaanse Hoër Seunskool (Affies) die seuns van Potchefstroom Gimnasium (tweede) ontroon en gesorg vir ’n plaaslike kampioen teen die landwye teenstanders. Die Hoërskool Menlopark se A-span was derde.

 

Het jy dalk meer inligting rakende dié storie? Stuur gerus vir ons ‘n epos na [email protected] of skakel ons by 083-625-4114.

Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord

Besoek ook ons FacebookTwitter en Instagram blaaie.

At Caxton, we employ humans to generate daily fresh news, not AI intervention. Happy reading!
September 1, 2025
Koos Venter 2 minutes read

Koos Venter

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
Back to top button