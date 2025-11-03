Local sportSchool sportSport

Garsies se Ysbere deur na eindstryd van Fain Noordvaal kriekettoernooi

Hoërskool Garsfontein speel eerskomende naweek in die eindstryd van die Fain Noordvaal krieketreeks, nadat hul kolwers die afgeope naweek ’n merkwaardige vertoning gelewer het om Potchefsroom Gimnasium in die halfeindstryd van die toernooi te klop.

November 3, 2025
Koos Venter 1 minute read
Die aanvangskolwer Reuben van Zyl se puik beurt, waartydens hy 70 lopies van net 36 balle gemoker het, het ’n reuse bydrae gelewer om die Garsies se Ysbere in staat te stel om ’n reuse totaal van 306 lopies in 50 boulbeurte suksesvol te jaag, wat aan hulle die oorwinning in die halfeindrondte van die Fain Noordvaal krieketreeks teen Potchefsroom Gimnasium besorg het. Foto: Joubert de Wet

Hoërskool Garsfontein se eerste krieketspan, ook bekend as die Ysbere, het die afgelope naweek gekwalifiseer vir die eindstryd van die gesogte Fain Noordvaal skole-krieketreeks, nadat hulle met Potchefsroom Gimnasium in die halfeindstryd afgereken het.

Met hierdie vyf-paaltjies oorwinning kry die Ysbere die geleentheid om dié toernooi vir die eerste keer in sewe jaar te wen, nadat hulle laas die trofee in 2018 kon lig.

Nadat hulle Hoërskool Waterkloof verlede week in die kwarteindstryd met vier paaltjies geklop het, het die Garsies die afgelope naweek gasheer gespeel vir die Noordwesters, wat op hulle beurt met Hoërskool Middelburg in die kwarteindrondte afgereken het.

Potchefstroom Gimnasium se span het eerste gekolf en ’n baie goeie totaal van 305 lopies aangeteken, wat ’n honderdtal en twee vyftigtalle ingesluit het.

Jared Carr was die Garsies se beste bouler met sy ontleding van 7/90 in sy toegelate tien boulbeurte.

Die Ysbere se kolwers het ’n groot taak gehad om teen meer as ses lopies per boulbeurt te kolf, maar hulle het vir geen oomblik teruggedeins vir die uitdaging nie.

Puik beurte deur Reuben van Zyl (70), Charl van Staden (63), Xander Venter (55*), Wikus du Preez (44) en Riaan Boshoff (41*) het die wa deur die drif getrek vir die Garsies.

Veral Van Zyl se telling, wat van net 36 balle aangeteken is, was merkwaardig, terwyl Venter en Boshoff teen die einde van die beurt ’n onoorwonne vennootskap van 96 lopies aangeteken het om die oorwinning te verseker.

Die Garsies se Ysbere ontmoet Hoërskool Dr. Malan eerskomende naweek in die eindstryd, nadat die span van Meyerton die afgelope naweek met Hoërskool Kemptonpark afgereken het in die ander halfeindstryd.

 

