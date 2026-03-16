Local sportSchool sportSport

Affies klop Waterkloof in skouspelagtige skolerugby derby

Die afgelope naweek se skouspelagtige skolerugby derby tussen die Blou Tornado van Waterkloof en Affies se Wit Bulle het onteenseglik bewys dat die spel op hierdie vlak steeds ’n reuse rol speel in die profiel van rugby in Suid-Afrika.

Koos Venter 4 minutes read
Met drie verdedigers wat verwoed probeer keer dryf Affies se vaskopstut, Hannes Nagel, oor die doellyn vir sy span se derde drie in Saterdag se belangrike derby teen Waterkloof. Foto: Frans Lombard

Die skolerugby derby tussen Hoërskool Waterkloof en die Afrikaanse Hoër Seunsskool Pretoria (Affies) is reeds 39 jaar oud en die afgelope naweek is dit weer bewys dat dié tweestryd steeds die verbeelding van die stad se sportliefhebbers aangryp.

Selfs die die reënweer én die senior Noord vs Suid derby tussen die Blou Bulle en die Stormers op Loftus Versfeld, wat Saterdag op presies dieselfde tyd afgeskop het, kon nie liefhebbers van skolerugby en ondersteuners van die twee skole se geesdrif demp nie. Meer as 5000 toeskouers het om Waterkloof se rugbyveld saamgepak om dié skouspel te ondersteun.

Hoewel Affies uiteindelik met 34-20 gewen het, het die draaiboek van hierdie skouspel baie meer inhoud as net die feit dat die Wit Bulle hul sewende agtereenvolgende oorwinning oor een van hul tradisionele teenstanders behaal het.

Hierdie twee spanne het só vroeg in die seisoen gewys dat albei vanjaar die potensiaal het om groot sukses op die rugbyveld te behaal.

Die wedstryd het drie baie belangrike kenmerke gehad. Eerstens was die kondisionering van die spelers só vroeg in die seisoen verstommend én ’n refleksie op die hoë vlak waarop skolerugby by top skole deesdae bestuur word. Die tweede aspek, wat met die kondisionering verband hou, was die standaard van die spel, wat weer die uiters hoë vlak van afrigting reflekteer. Dan was daar derdens die karakter en veggees wat albei spanne se aanslag gekenmerk het en wat uiteindelik bygedra het daartoe om van die wedstryd ’n skouspel te maak.

Op papier was Affies waarskynlik die groot gunsteling met hul fisieke voordeel gesetel in ’n groot, swaar pak voorspelers én die feit dat hulle oor ’n meer ervare span beskik het.

Affies was byna man-vir-man groter as hul teenstanders, maar hiervoor het die Klofies opgemaak met vreeslose verdediging en ’n puik wedstrydplan, wat so byna vir ’n verrassing gesorg het. Veral die wyse waarop hulle deur die wedstryd kon aanpas om hul man in die vaste fasette van die spel te staan teen Affies se groot pak, was ’n getuienis hiervan.

Die besoekers het wel vroeg in die wedstryd daarin geslaag om hul groot pak voorspelers se krag gebruik en aldrie hul drieë in die eerste helfte het gevolg ná dryfspel vanaf lynstane óf kraglopies gekombineer met ’n hoë tempo.

Hoewel Klofies ook kort voor rustyd met ’n dryfbeweging oor die doellyn is, het die Wit Bulle die tweede skof met ’n voorsprong van 17-8 begin.

Affies het boonop dié voorsprong vroeg in die tweede helfte na 22-8 vergroot, toe linkervleuel, Joshua Gouws hul vierde drie – die eerste deur ’n agterspeler – gaan druk het.

Affies se tradisionele Wit Bul, wat deur graad 8 seuns na groot rugbywedstryde gedra word, was ook deel van die gees by Saterdag se derby. Foto: Frans Lombard
Affies se losskakel, Reuben Smith, in aksie. Foto: Frans Lombard
Waterkloof se heelagter, Alexander Griesel, duik oor vir een van sy span se drieë in Saterdag se groot skole-derby teen Affies.
Foto: Frans Lombard
Affies se haker, Carl Els, word deur twee Klofie verdedigers vasgevat. Foto: Frans Lombard
Waterkloof se Ramkat flank en onderkaptein, Hugo Dercksen (regs), was ongelukkig om op baie tegniese wyse ‘n geelkaart te kry vir hierdie duikslag, nadat die Affies speler gegly het. Foto: Frans Lombard
Geen genade is gegee of gevra in Saterdag se skolerugby derby tussen Waterkloof en Affies nie. Foto: Frans Lombard
Daar was nie plek vir ‘n muis op die paviljoen tydens Saterdag se derby tussen Waterkloof en Affies nie, terwyl nog meer toeskouers rondom di e veld versamel het. Foto: Koos Venter

Maar toe kom die Blou Tornado se karakter na vore. Ten spyte van die feit dat hulle hul inspirerende kaptein, buitesenter Meyer Pretorius, met ’n besering verloor het, kon die tuisspan daarin slaag om terug te veg. Affies is ’n paar keer by die vaste skrums gestraf en die Klofies het hul spel meer begin afwissel, met losskakel Liam Schutte wat sake beter beheer het.

Die vuurvreter Klofie flank, Hugo Dercksen, het intussen die leierskap oorgeneem en met voorbeeld gelei om die momentum om te keer. Hy was vroeër ongelukkig om ’n baie tegniese geelkaart te ontvang vir ’n duikslag waar die teenstander inderdaad reeds voor die kontak gegly het, maar Dercksen het hiervoor opgemaak deur sy hoë werkverrigting en leierskap.  

Klofies het ’n groot deel van die tweede helfte oorheers en twee drieë later, waarvan Dercksen welverdiend een gedruk het, was dit skielik Affies wat onder druk hul keer moes ken met die telling op 22-20.        

Affies het egter gewys wat hulle met die bekende gesegde “Affie Guts” bedoel. Hul kaptein, die reuse  slot Martin van Niekerk, het sy manne se fokus herstel en nadat hulle op kermerkende wyse die tempo versnel het, kon die Wit Bulle twee drieë in die laaste vyf minute druk om die oorwining te beklink.

Terloops, Van Niekerk se spel en leierskap, met sy atletiese vermoë wat verbasend is vir só ’n groot 18-jarige seun, laat ’n mens wonder of Affies besig is om die tweede RG Snyman vir groot rugby voor te berei daar op “Die Plaas” oorkant Loftus.  

***************************

*  Waterkloof het vroeër verlede week reeds hul seisoen met ’n oorwinning van 40-9 teen HTS Middelburg in die NWU-Skolesportreeks afgeskop en indien hulle Hoërskool Piet Retief eerskomende naweek in die tweede bepaling kan klop, sal hulle vir die halfeindrondte op 11 April kwalifiseer. Die Klofies is die mede-houers van die titel in hierdie reeks, nadat hulle verlede jaar in die eindstryd gelykop gespeel het teen Hoërskool Menlopark.

*  Affies reis eerskomende naweek Wes-Kaap toe, waar hul seisoen behoorlik momentum sal kry in hul jaarlikse tweestryd teen Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch.

*  Menlopark het ook hul eerste wedstryd in die NWU-Skolesportreeks maklik gewen deur Hoërskool Eldoraigne met 55-6 kaf te draf.

* Hoërskool Garsfontein se seisoen het rukkerig begin toe hulle die afgelope naweek in hul eerste wedstryd van die jaar teen Jeppe High School for Boys met 26-29 verloor het. Die Garsie Bere se volgende wedstryd is op Vrydag 27 Maart teen Hoërskool Stellenberg in die Noord-Suid toernooi by Affies.

Het jy dalk meer inligting rakende dié storie? Stuur gerus vir ons ‘n epos na bennittb@rekord.co.za of skakel ons by 083-625-4114.

Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord

Besoek ook ons FacebookTwitter en Instagram blaaie.

At Caxton, we employ humans to generate daily fresh news, not AI intervention. Happy reading!
Support local journalism

Add The Citizen as a preferred source to see more from Rekord in Google News and Top Stories.

Add as a preferred source on Google
Follow on Google News

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
Back to top button