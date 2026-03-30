Pretoria atlete laat nasionale rekords spat by ASA se jeug- en junior kampioenskappe

Terwyl die atlete van Atletiek Gauteng Noord (AGN) die afgelope naweek wéér die nasionale jeug- en junior kampioenskappe oorheers het, het verskeie plaaslike atlete uit Pretoria ook nuwe nasionale rekords agter hul name geskryf en vir die o.20 wêreldkampioenskap in Amerika gekwalifiseer.

Dis net Babertonse madeliefies waar jy kyk... Hierdie foto van die 1500m wedloop vir seuns o.16 by die naweek se ASA jeug- en junior kampioenskappe in Germiston, is sprekend van die finale uitslae, wat deur atlete van Atletiek Gauteng Noord oorheers is. Die wedloop is deur die 14-jarige Katlego Shongwe (2403) van Curro Hazeldean gewen. Foto: Charmaine Visser

Atletiek Suid-Afrika (ASA) kan vanjaar ’n baie sterk span stuur na die junior wêreldkampioenskap in Amerika en daardie span sal ná die afgelope naweek se nasionale junior- en jeugkampioenskappe oorheers word deur atlete van Pretoria, wat Atletiek Gauteng Noord (AGN) gehelp het om wéér dié byeenkoms te oorheers.

Die span van AGN het altesaam 153 medaljes ingepalm, wat byna dubbel die hoeveelheid is (83) van hul naaste teenstander, Sentraal Gauteng Atletiek. Daarna volg Boland Atletiek met 69 medaljes, Atletiek Sentraal-Noordwes (56) en Atletiek Vrystaat met 41 medaljes. Die span van Westelike Provinsie het vanjaar verbasend swak gedoen deur in die sesde plek te eindig met 24 medaljes.

Die Hoërskool Menlopark se ster-atleet, Megan Nieman, wen die 400m hekkies vir dogters o.18 in ’n nuwe SA rekord tyd, nadat sy die teleurstelling moes beleef om in haar gunsteling item, die 100m hekkies, gediskwalifiseer te word. Foto: Charmaine Visser

AGN het uiteraard ook die meeste goue (54), silwer (54) en bronsmedaljes (45) huistoe geneem. 

Altesaam 16 provinsiale spanne het aan die kampioenskap deelgeneem. Die byeenkoms, wat in Germiston aan die Oos-Rand aangebied is, het voorsiening gemaak vir atlete om in vier verskillende jeug- en junior ouderdomsgroepe te kompeteer. Hierdie ouderdomsgroepe sluit in o.16; o.18; o.20 en o.23 kategorieë.

Affies se Dewald Bezuidenhout word eers in Junie vanjaar 17, maar hy het vir die junior wêreldkampioenskap gekwalifiseer met sy oorwinning in die gewigstoot vir mans o.20 (6kg gewig) met ’n afstand van 19,77m.
Chris Swanepoel van Die Hoërskool Menlopark maak gereed vir deelname aan die hamergooi vir mans o.20. Foto: Charmaine Visser

Daar was wel verskeie hoërskool atlete wat amptelik nog onder die o.14 en o.15 ouderdomsgroep resorteer, maar in hul items gekwalifiseer het om Gauteng-Noord as o.16 atlete te verteenwoordig.

Dieselfde geld vir o.17 atlete, wat gekwalifiseer het om in die o.18 ouderdomsgroep deel te neem. Dan was daar ook skole-atlete wat in die o.20 kategorie deelgeneem het met ’n doelwit om vir Wêreldatletiek (voorheen die Internasionale Amateur Atletiekfederasie – IAAF) se o.20 kampioenskap te kwalifiseer wat in Augustus vanjaar in Amerika aangebied sal word.

Ses nasionale junior rekords het tydens die kampioenskap in die slag gebly, waarvan vyf deur AGN atlete verbeter is. Verskeie atlete het ook prestaises behaal wat volpunte (1000) werd is op  Atletiek Suid-Afrika se Athletics Performance Evaluation (APE) tabel. Dié prestasie word as wêreldklas beskou.

Die 15-jarige Janelle Kirkpatrick van Die Hoërskool Menlopark spog met haar tyd in die 100m hekkies vir dogters o.18 kort na die wedloop by die nasionale junior kampioenskappe in Germiston. (Die finale tyd was 12,96s).
Die 15-jarige Leandri Pretorius van Hoërskool Waterkloof het die 3000m vir dogters o.18 gewen.
Plaaslike atlete se prestasies is te veel om op te noem, maar dit is duidelik dat die krag van Suid-Afrikaanse atletiek gebou word onder die puik atlete en afrigters van Pretoria.

In die 100m hekkies item vir dogters o.18 het AGN skoonskip gemaak en met al drie die medaljes weggestap. Ongelukkig het die groot gunsteling in hierdie item, die 17-jarige Megan Nieman van Die Hoërskool Menlopark, nie in die eindwedloop deelgeneem nie, nadat sy in ’n uitdun wedloop gediskwalifiseer is toe sy te vroeg weggespring het. Dit het die geleentheid geskep vir haar oefenmaat by Menlopark, Janelle Krikpatrick (15), om goud te wen én boonop ’n nuwe ASA o.18 rekord van 12,96s op te stel. Die 16-jarige Megan Maree van Hoërskool Garsfontein was tweede in 13,07s. Beide Kirkpatrick en Maree het 1000 APE punte verdien. Die bronsmedalje is gewen deur Hoërskool Zwartkop se Lara van der Poll in 13,44s.

Janelle Kirkpatrick van Die Hoërskool Menlopark op pad na haar goue medalje en nuwe SA rekord in die 100m hekkies vir dogters o.18. Foto: Charmaine Visser

Nieman het egter teruggebons in die 400m hekkies item vir dogters o.18 toe sy in ’n tyd van 56,45s gewen en haar eie nasionale rekord verbeter het. AGN het weer skoonskip gemaak met Christi Loggenberg van AHMP wat tweede was in 57,11s en Kirkpatrick wat brons gewen het in 58,21s. Al drie atlete het 1000 APE punte verdien.

Loggenberg het egter haar stem ook dik gemaak in die gewone 400m wedloop vir dogters o.18, waar sy ’n nuwe nasionale rekord opgestel het met haar wentyd van 52,33s. Isabelle Gunter van Hoërskool Montana was tweede in ’n tyd van 53,91s, wat net soos Loggenberg se tyd 1000 APE punte werd is.

Die Tuks student, Tumi Ramokgopa, het die 100m hekkies wedloop vir o.20 vroue ook in ’n nuwe nasionale rekordtyd van 12,93s (1000 APE punte) gewen en in die proses vir die junior wêreldkampioenskap gekwalifiseer. Daarna het sy die 400m hekkies vir o.20 vroue gewen in ’n tyd van 56,05s, wat ook haar plek in die SA junior span na Amerika bespreek.

Llewellyn van Heerden (856) van Die Hoërskool Menlopark word net-net geklop indie 200m vir seuns o.18 deur Ubay Arend van WP (2296).
Matimba Baloyi van Curro Hazeldean wen die 400m hekkies vir seuns o.18 by die naweek se ASA jeug- en junior kampioenskappe in Germiston
Nog ‘n Pretorianer wat ’n junior nasionale rekord verbeter het is die 19-jarige Matodzi Ndou van Tuks. Hy het die 400m hekies vir o.20 mans gewen in ’n tyd van 48,64s.

Taelen Smith van Die Hoërskool Menlopark, het die frustrasie van ’n besering wat hom lank uit aksie gehou het, afgeskud, en hy het die titel in die hoogspring vir mans o.20 met ’n hoogte van 2,10m gewen. Foto: Charmaine Visser

Naeem Jack (18), die oud Kapenaar wat deesdae ook as lid van die NTC klub in die kleure van Gauteng Noord deelneem, het sy kaartjie na die junior wêreldkampioenskap geboek met sy oorwinning in die 110m hekkies vir mans o.20. Sy wentyd was 13,21s. Jack het ook in die 200m wedloop gekwalifiseer, al is hy deur sy spanmaat, Mukona “Smiley” Manavhela van Curro Hazeldean geklop.

Manavhela het die silwer nmedalje in die 100m (mans o.20) gewen, maar ook in dié wedloop gekwalifiseer vir die junior wêreldkampioenskap.

Die 18-jarige Tuks student, Carise van Rooyen, het ook vir Wêreldatletiek se o.20 kampioenskap gekwalifiseer toe sy die 800m titel vir o.20 vroue in ’n skitter tyd van 02:04,75 gewen het.

In die 800m vir dogters o.16 het AHMP se Lise-Marie Jansen van Rensburg (15) gewen in ’n tyd van 02:08,27, wat 1000 APE punte werd was, terwyl die 14-jarige Onalenna Ngoepe van Curro Hazeldaen die bronsmedalje ingepalm het en ook 1000 APE punte verdien het vir haar tyd van 02:09,62.

Affies se Dewald Bezuidenhout word eers in Junie vanjaar 17, maar hy het vir die Junior Wêreldkampioenskap gekwalifiseer met sy oorwinning in die gewigstoot vir mans o.20 (6kg gewig) met ’n afstand van 19,77m. Kort op sy hakke was Jaco van Dyk van Menlopark, wat in Mei vanjaar 16 sal word. Van Dyk se poging vir die silwer medalje was 19,41m en hy het ook vir die Junior SA span na Amerika gekwalifiseer.

Christi Loggenberg van die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria het die 400m vir dogters o.18 in ’n nuwe nasionale rekord (52,33s) gewen tydens die naweek se ASA junior kampioenskappe in Germiston.
Gibbor Basila van TUT in aksie in die driesprong vir mans o.20.
Bintou Camara van Curro Hazeldean, wat amptelik nog ’n o.14 atleet is, het ’n tweekuns behaal deur as SA kampioen gekroon te word in beide die 100m en 200m vir dogters o.16 by die nasionale jeug- en junior kampioenskappe.
Nog ’n skoolseun wat ’n o.20 titel kon inpalm is Joshua Gerber van Menlopark, wat as 16-jarige die diskus item in dié ouderdomsgroep gewen het met ’n afstand van 57,33m (1000 APE punte). Gerber het onlangs in Potchefstroom ook ’n internsaionale prestasie behaal toe hy die beste afstand ooit in die wêreld vir ’n o.16 seun met die 1,75kg diskus verbeter het na 60,78m.

Die 15-jarige Lise-Marie Jansen van Rensburg van die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria wen die 800m vir dogters o.16 by die naweek se ASA junior kampioenskappe in Germiston.
Twee AGN atlete, Naeem Jack (677) en Mukona “Smiley” Manavhela (765) was in ’n intense stryd gewikkel tydens die 200m eindwedloop vir mans o.20. Manavhela het gewen en Jack was tweede, terwyl albei gekwalifiseer het vir die junior wêreldkampioenskappe, wat in Augustus in Amerika sal plaasvind. Foto: Charmaine Visser

Christe Loedolff van Tuks het die silwer medalje in die gewigstoot vir vroue o.20 gewen, maar haar afstand van 51,84m (1000APE punte) was ook goed genoeg om vir die Junior wêreldkampioeskap te kwalifiseer.

Tiisetso Malungane van Curro Hazeldean spog met sy wentyd in die 800m vir seuns o.18. Foto: Charmaine Visser
Die Tuks student, Tumi Ramokgopa, het beide die 100m hekkies (12,93s) en die 400m hekkies (65,05s) vir o.20 vroue gewen. Haar tyd in die 100m hekkies is ’n nuwe SA rekord. Foto: Charmaine Visser

Nadat die Menlopark matrikulant, Taelen Smith, die grootste deel van die seisoen weens ’n besering misgeloop het, het hy op die regte tyd sy top vorm herwin om die hoogspring vir mans o.20 te wen. Hoewel sy wen-hoofgte van 2,10m nog 5cm laer as sy persoonlike beste is, is dié oorwinning goeie nuus vir Smith.

Tumi Ramokgopa van Tuks spog met haar wentyd in die 100m hekkies vir o.20 vroue. Die finale tyd was 12,93s. Foto: Charmaine Visser

Menlopark se Tommie Cronjé het 1000 APE punte verdien vir sy bronsmedalje en tyd van 04:30,44 in die 1500m hindernis vir seuns o.16.

Naeem Jack en Mukona “Smiley” Manavhela deel in mekaar se vreugde, nadat albei in die 200m (o.20) gekwalifiseer het vir die junior wêreldkampioenskappe later vanjaar. Foto: Charmaine Visser
Tiisetso Malungane van Curro Hazeldean het ’n tweekuns in die 800m (01:47,65) en 1500m (03:45,82) vir seuns o.18 behaal by die naweek se ASA junior kampioenskappe in Germiston. Albei hierdie tye het 1000 APE punte verdien.
Die 19-jarige Matodzi Ndou van Tuks spog met sy nuwe SA rekord in die 400m hekies vir o.20 mans. Sy tyd was 48,64s. Foto: Charmaine Visser
Siyabonga Tshepang van AGN in aksie in die 3000m hinternis wedloop vir mans o.20. Foto: Charmaine Visser
Die 14-jarige Mantle Tshelana van Curro Hazeldean hardloop eerste oor die wenstreep om as nuwe SA kampioen gekroon te word in die 800m vir seuns o16. Foto: Charmaine Visser

Mukona “Smiley” Manavhela van Curro Hazeldean, ook bekend as “Smiley”, spog met sy wentyd in die 200m vir mans o.20, waarmee hy vir die junior wêreldkampioenskappe gekwalifiseer het. Foto: Charmaine Visser

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
