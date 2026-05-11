Garsies klop Klofies, Parkies terug op die wenpad

Terwyl Garsfontein diep moes delf om Waterkloof Saterdag in die Beker-afdeling van die Noordvaal Cup toernooi te klop, het Menlopark teruggebons na hul nederlaag in die eerste week van die kompetisie deur Helpmekaar Kollege pakslae te gee.

May 11, 2026
Koos Venter 3 minutes read
Een van Garsfontein se onbesonge helde, binnesenter Keagan Knighton, op die aanval tydens Saterdag se Noordvaal Cup wedstryd teen Waterkloof. Foto: Frans Lombard

Hoërskool Waterkloof en Hoërskool Garsfontein se eerste rugbyspanne was die afgelope Saterdag albei vir die tweede keer vanjaar betrokke in ’n Pretoria skolerugby-derby waaroor hul ondersteuners nog lank gaan praat, nadat beide skole ook reeds vroeër in epiese tweestryde met die Afrikaanse Hoër Seunskool (Affies) betrokke was.

Dié derby, waartydens die twee skole mekaar in ’n ligabepaling van die Noordvaal Cup toernooi se Beker-afdeling gepak het, het aan elke moontlike verwagting van só ’n skole stryd voldoen.

Alexander Griesel, heelagter van Waterkloof, het ’n skitterende drie gedruk en die Garsfontein verdedigers gereeld laat bontstaan met sy kraglopies in Saterdag se Noordvaal Cup wedstryd tussen dié twee skole.
Foto: Joubert De Wet

Voor ’n volgepakte paviljoen op Waterkloof se sportterrein was daar eersteklas aksie, opwinding en spanning en dit was vir die neutrale waarnemer eintlik jammer dat daar ’n wenner aan die einde van dié skouspel moes wees. Uiteindelik was dit Garsfontein wat baie verlig sou wees toe hulle met die telling op 24-18 in hul guns die eindfluitjie kon hoor blaas.

Terwyl daar vooraf groot verwagtinge was oor die gevaar wat Garsfontein se agterlyn – en veral hul  agterste driehoek – vir enige teenstander inhou, het die Garsie Bere egter hierdie keer gewys dat hulle ’n gebalanseerde span is met ’n pak voorspelers wat ook die deurslag kan gee in ’n taai stryd soos hierdie.

Garsfontein se blitsige linkervleuel, Neil de Kock, op die aanval.
Foto: Frans Lombard
Waterkloof se vaskopstut, Reinhard Duvenhage, kry ‘n stormlopie in.
Foto: Joubert De Wet

Die Klofies se verdediging was van die afskop af baie effektief en die Garsies is min beweegruimte gegee as die bal agterlangs gedra is. Ná ’n vroeë strafdoel deur Klofies se Liam Schutte moes die toeskouers wag tot byna ’n halfuur se aksie voor hulle die eerste drie kon aanskou.

Dit was juis Garsies se goeie skrumwerk wat aan hulle die regterskouer en gevolglike ruimte verskaf het om aan buitesenter Joshua Gouws die geleentheid te bied om deur ’n gaping te glip, die laaste verdediger te trek en daarna sy heelagter, Drewyn Baron, weg te stuur vir die eerste drie van die wedstryd.

Garsfontein se slot, SW Potgieter, wen besit in ‘n lynstaan vir sy span. Foto: Joubert De Wet
Garsfontein se losskakel, Ruan Fluks, het drie doelskoppe en ’n strafdoel, vr ’n totaal van 9 punte, vir sy span bygedra. Foto: Joubert De Wet

Tien minute later was dit Klofies se heelagter, Alexander Griesel, wat sy spoed en vernuf vertoon het toe hy sy teenstanders met ’n sterk lopie geklop het om in die linkerhoek te druk.

Die tuisspan het kortstondig hul halftyd voorsprong van 8-7 vergroot toe die slot JJ Brits kon afrond ná puik dryfwerk deur verskeie fases, maar die Garsies het kort daarna dieselfde gedoen met haker Stefan van der Vyfer wat vir die afrondingswerk verantwoordelik was.

Halfpad deur die tweede helfte het Garsfontein weer ’n deurbraak gehad toe hul slot JJ Fourie onder die pale kon oordryf na ’n tydperk van aanhoudende aanvallende spel deur die besoekers.

Garsfontein se heelagter, Drewyn Baron, duik oor vir die eerste drie van die wedstryd.
Foto: Frans Lombard

Klofies het egter geweier om oor te gee en Schutte se drie tien minute voor die einde het weer gekom ná puik dryfwerk van die voorspelers, waarna die bal vinnig wyd gespeel is.  

Met die spanning wat opgebou het, het Waterkloof alles in die stryd gewerp en ’n paar keer naby aan die doellyn gekom, maar die besoekers se verdediging het gehou. Ironies genoeg was dit ’n strafdoel in die doodsnikke deur Ruan Fluks, wat die oorwinning vir die Bere beklink het, want dit was uiteindelik sy skopskoen wat die verskil tussen die twee spanne gemaak het. Albei spanne het drie keer gaan druk, maar terwyl Fluks geen foute met sy doelskoppe gemaak het nie, kon Klofies nie een van hul drieë verdoel nie.

– Nie ver van die derby tussen die Klofies en Garsies nie, het Die Hoërskool Menlopark na hul verrassende nederlaag verlede week teruggebons toe hulle Helpmekaar Kollege van Johannesburg met 38-31 geklop het.

Die Parkies het aanvanklik groot geskrik en halfpad deur die eerste helfte het die besoekers met 17-7 voorgeloop. Menlopark kon egter terugveg en dié agterstand is teen rustyd uitgewis met ’n strafdoel en ’n verdoelde drie.

Losskakel Willie Pieterse het 20 van sy span se 38 punte teen Helpmekaar aangeteken met ‘n drie, twee doelskoppe en twee strafdoele.
Foto: Riaan de Bruyn

Helpmekaar het in die tweede helfte weer toegeslaan en met tien minute se speeltyd oor was hulle gerieflik voor. Hierna het die tuisspan egter hul snelrat gevind en daarin geslaag om die doellyn nog drie keer in daardie laaste tien minute oor te steek om hul veldtog in die toernooi weer op koers te kry.

– In ’n herhaling van die onlangse eindstryd van die NWU Skolereeks, pak Menlopark en Waterkloof mekaar eerskomende Saterdag op eersgenoemde se tuisveld in hul Noordvaal Cup ligabepaling.

– Garsfontein ontmoet Hoërskool Noordheuwel eerskomende Saterdag op hul tuisveld in Pretoria.

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
