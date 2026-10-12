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Garsies wen Wildeklawer Diamantveld T20 toernooi in Kimberley

Hoërskool Garsfontein se eerste krieketspan het die afgelope naweek ‘n unieke krieket-driekuns voltooi toe hulle die Wildeklawer Diamantveld T20 toernooi vir ’n derde jaar agtereenvolgens gewen het.

6 hours ago
Koos Venter 1 minute read
Hoërskool Garsfontein se eerste krieketspan, bekend as die Ysbere, vier hul oorwinning teen Boland Landbouskool in die eindstryd van die Wildeklawer Diamantveld T20 toernooi in Kimberley Foto: Absa Wildeklawer Sport

Hoërskool Garsfontein se eerste krieketspan, ook bekend as die Ysbere, is die afgelope naweek vir die derde keer agtereenvolgens as die Wildeklawer Diamantveld T20 krieketkampioen gekroon. 

Dié toernooi lok jaarliks 18 skolespanne vanoor die hele land.

Die Ysbere het op pad na die eindstryd met skole soos Hoërskool Framesby van Port Elizabeth (Gqeberha), Hoërskool Eldoraigne van Centurion, Parel Vallei High School van Somerset Wes en Hoërskool Kemptonpark afgereken.

In die eindstryd het die Ysbere vir Boland Landbouskool met 85 lopies geklop.

Nadat Garsfontein eerste gekolf het en 141 lopies aangeteken het, kon hulle daarin slaag om Boland Landbou almal uit te haal vir slegs 56 lopies.

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6 hours ago
Koos Venter 1 minute read

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Koos Venter

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
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