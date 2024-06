12de kykNET Silwerskermfees: ‘n Viering van Afrikaanse film en televisie

Vir meer as ’n dekade al is die Silwerskermfees een van die mees gerespekteerde ontwikkelingsprojekte in die plaaslike filmbedryf en kykNET bou vanjaar daarop voort.

“Ons glo in die toekoms van Afrikaanse film en televisie, in die belangrikheid van ’n wye verskeidenheid stemme, en in die krag van stories om lewens te verander.”

Só sê Waldimar Pelser, direkteur van M-Net se Premium-kanale, oor die 12de kykNET Silwerskermfees. Dit word vanjaar van 28 tot 31 Augustus by die Bay Hotel en Theatre on the Bay in Kampsbaai plaasvind.

“Die kykNET Silwerskermfees wil alles moontlik doen om nuwe storievertellers te vind, talent kans te gee om te skitter, en die bedryf ’n praat-, wys- en bymekaarkomplek te gee waar Afrikaans die gom is wat ons bind,” sê hy.

Waldimar Pelser, direkteur van M-Net se Premium-kanale.

Silwerskermfees: Meer as ‘n van ontwikkeling en vernuwing

Een van die fees se sleutelbestanddele is die suksesvolle kortfilm-mentorskapprojek. Hierdeur bied kykNET ’n nuwe generasie rolprentmakers se loopbane ’n wegspringplek.

In 2023 het dit na dokumentêre projekte uitgekring en vanjaar is die opwindende shotgun-kortfilms prominent in die kollig. Die fees het verlede jaar die shotgun shorts-idee geloods. Gevestigde filmmakers gevra is om voorstelle vir professionele kortfilms voor te lê. In Augustus word dié films by die fees bekend gestel.

Verkenning van nuwe produksies en leergeleenthede

Buiten die ses shotgun-kortfilms tel ses speelfilms, agt kortfilms (deur opkomende rolprentmakers) en vyf kort dokumentêre rolprente onder vanjaar se debuutwerke.

’n Hoogtepunt op verlede jaar se program was die insluiting van loodsepisodes van splinternuwe televisie- en stroomdiensreekse. Vanjaar gaan daar weer eksklusiewe voorskoue vir feesgangers wees.

KykNET bring soos tevore ook talle kenners na die fees om insiggewende werkswinkels, paneelbesprekings en meesterklasse aan te bied. Van die onderwerpe wat bespreek gaan word, is hantering van intimiteit op die stel, die proses waardeur boeke vir die skerm verwerk word en hoe ko-produksies werk.

kykNET Silwerskermtoekennings: ’n Aand van sterre en musiek

Oudergewoonte sluit kykNET die fees af met die swierige Silwerskermtoekennings vir Film en TV. Die beste films van die fees sal hier vereer word.

Dié glansryke geleentheid word op Saterdag 31 Augustus by die Kaapstadse Internasionale Konferensiesentrum (Kiks) aangebied. Die gesogte Silwerskermbeeldjies sal hier aan filmfees-presteerders en televisie-uitblinkers van die afgelope jaar uitgedeel word.

By die toekennings word die ikoniese kykNET-bloutapyt vir die grootste sterre uitgerol. Top-musikante sal die gehoor op die verhoog vermaak. Boonop sal dit die volgende aand, Sondag 1 September, op kykNET (DStv-kanaal 144) uitgesaai word.

kykNET maak ook groter voorsiening vir die publiek om vanjaar se fees by te woon. Kaartjies sal van 26 Junie op Quicket te koop wees. Die 12de kykNET Silwerskermfees word vanjaar geborg deur Stad Kaapstad en OpenServe.

