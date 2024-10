Theresa kom los uit Wessel se wrede greep –skokwending in ‘Diepe Waters’

Kykers het vasgenael voor die skerms gesit, vreesbevange vir die ergste.

Woensdag, 15 Oktober se episode van die telenovela Diepe Waters het kykers behoorlik op die punte van hul stoele gehad met ‘n intense en skrikwekkende storielyn. Theresa (Mandi Baard) het op die laaste oomblik uit haar gevaarlike eksman, Wessel (Francois van Rensburg), se greep ontsnap nadat sy weke lank deur hom geteister is. Sy obsessie het breekpunt bereik en tot ‘n lewensgevaarlike konfrontasie gelei wat almal verstom het.

Theresa het ná haar egskeiding van Wessel haar lewe probeer herbou saam met Jacques (Werner Coetser). Wessel het egter een nag in haar huis ingebreek en haar ontvoer.

Hy het haar hande en voete vasgebind en haar na ‘n swembad gesleep, vasbeslote om haar lewe te neem met die dreigende woorde: “As ek jou nie kan hê nie, kan niemand jou hê nie.” Hy het haar toe in die water gegooi met die doel om haar te verdrink.

Kykers het vasgenael voor die skerms gesit, vreesbevange vir die ergste. Gelukkig het Jacques betyds opgedaag, in die water gespring en Theresa gered.

Agter die skerms: ‘n Uitdagende toneel

Agter die skerms was die toneel uiters uitdagend om te verfilm. Francois het verduidelik dat hy en Mandi hulself emosioneel voorberei het om die intensiteit van die toneel realisties uit te beeld, want sulke situasies is ‘n werklikheid vir sommige mense.

“Dit was een van die mees angswekkende tonele in my loopbaan,” het Mandi gesê. Sy waardeer die span se ondersteuning en opsies soos ‘n waaghals-akteur wat kon inspring as sy wou.

Vir Francois was dit moeilik om Wessel se donker karakter te speel. “Wat Wessel doen en hoe hy optree is verkeerd. Hy is jaloers en besitlik en hy manipuleer Theresa om sy sin te kry,” meen hy.

“Ek dink diep binne gee hy eintlik vir haar om, maar hy wys dit op die verkeerde maniere as gevolg van misplaaste liefde. Hy raak dan obsessief en desperaat as hy sien dat hy haar nie kan terugkry nie. Die uitdagendste deel was om by daai donker, emosionele plekke uit te kom wat die karakter verg.”

Hierdie dramatiese episode het die grense van liefde, vrees en oorlewing verken en kykers laat wonder hoe Theresa die trauma sal verwerk en vorentoe beweeg.

Volgende op ‘Diepe Waters’

*Diepe Waters word Maandae tot Donderdae 18:30 op kykNET (DStv-kanaal 144) uitgesaai. Dis ook op DStv Stream en Catch Up beskikbaar.

