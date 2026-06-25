Sport

Pumas pak Blou Bulle in Bondedag

Leeus gaan teen Luiperds grom in fees van provinsiale skolerugby

5 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read
Young man in a red sports jersey, arms crossed, standing confidently against a gray urban backdrop. The tone is serious and determined.
Die HTS Middelburg kaptein, Andrea de Wet, word weer as slot ingespan vir die Puma Cravenweek span, terwyl hy vir die skool flank speel. FOTO: Verskaf.

Die Noordvaal Bondedag word Saterdag by Hoërskool Middelburg aangebied.
Spanne van die Limpopo Blou Bulle, Blou Bulle, Valke, Leeus, Luiperds en Pumas, gaan in aksie wees.
Die fluitjie blaas reeds om 9:00 met die Pumas se Cravenweekspan wat om 13:40 die Blou Bulle pak.

Die sterk span van die Leeus, wat die Pumas reeds op hulle kerfstok het, speel in die hoofvoorwedstryd teen die Luiperds.
Toegang is R20 per persoon en R50 per voertuig.

Vir diegene wat ’n lekker uitstappie van die dag wil maak, is Hoërskool Middelburg se puik fasiliteite daar met genoeg om te eet en drink.
Die Pumas se Cravenweekspan wemel van HTS Middelburg en Hoërskool Middelburg spelers.

Pumas moontlik:

Rhandsu Mkhabela, Kgontse Masilela, Bukelo Nkosi, Rian Botha, Fisokuhle Shabalala, Ewan van der Merwe, Kamo Monkwe, Vian Louw, Menzi Siyaya, Siphesihle Marule, Sifiso Hlungwane, Andrea de Wet, Dewald du Toit, Ryan Blake, Melchior van Niekerk. Plaasvervangers: Obuhle Nyumba, Uzile Ox Mathelela, Marcel Lindeque, Lihan de Vaal, Thubelihle Marule, Ruan Pienaar, Blake Faber, Buhle Mphahlaza.

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5 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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