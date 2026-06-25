Pumas pak Blou Bulle in Bondedag
Leeus gaan teen Luiperds grom in fees van provinsiale skolerugby
Die Noordvaal Bondedag word Saterdag by Hoërskool Middelburg aangebied.
Spanne van die Limpopo Blou Bulle, Blou Bulle, Valke, Leeus, Luiperds en Pumas, gaan in aksie wees.
Die fluitjie blaas reeds om 9:00 met die Pumas se Cravenweekspan wat om 13:40 die Blou Bulle pak.
Die sterk span van die Leeus, wat die Pumas reeds op hulle kerfstok het, speel in die hoofvoorwedstryd teen die Luiperds.
Toegang is R20 per persoon en R50 per voertuig.
Vir diegene wat ’n lekker uitstappie van die dag wil maak, is Hoërskool Middelburg se puik fasiliteite daar met genoeg om te eet en drink.
Die Pumas se Cravenweekspan wemel van HTS Middelburg en Hoërskool Middelburg spelers.
Pumas moontlik:
Rhandsu Mkhabela, Kgontse Masilela, Bukelo Nkosi, Rian Botha, Fisokuhle Shabalala, Ewan van der Merwe, Kamo Monkwe, Vian Louw, Menzi Siyaya, Siphesihle Marule, Sifiso Hlungwane, Andrea de Wet, Dewald du Toit, Ryan Blake, Melchior van Niekerk. Plaasvervangers: Obuhle Nyumba, Uzile Ox Mathelela, Marcel Lindeque, Lihan de Vaal, Thubelihle Marule, Ruan Pienaar, Blake Faber, Buhle Mphahlaza.