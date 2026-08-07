Sport

Vlokkie kry nog ’n kans

Bulle en Pumas op Loftus slaags in Curriebeker

3 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read
Rugby player in an orange and black jersey sprinting while holding a ball, showcasing athleticism and determination.
Christiaan Vlok. FOTO: Verskaf.

Christiaan Vlok gaan met gemengde gevoelens more vir die Blou Bulle vyftiental teen die Pumas in ’n Curriebeker wedstryd op Loftus Versfeld uitdraf.

Hy speel teen die provinsie wat hy met onderskeiding by die Cravenweek verteenwoordig het.
Die oud HTS Middelburg en Puma skolesenter is weer in die middelveld gekies.

Beseringsprobleme het die Vodacom Bulls XV gedwing om nog veranderinge aan te bring voor hul Carling Currie Cup Ronde vier botsing teen die Airlink Pumas môremiddag.

VODACOM BULLE XV

1. Dylan Smith
2. Siphosethu Mnebelele
3. Jean Erasmus
4. Johnathan Eloff
5. Sintu Manjezi
6. Kebotile Maake
7. Abongile Nonkontwana
8. Dieter Schubert
9. Keagan Johannes (k)
10. Devon Williams
11. Lindsey Jansen
12. Christiaan Vlok
13. Demitre Erasmus
14. Riyaad Bam
15. Hakeem Kunene

Plaasvervangers

16. Jon Hobson
17. Damian Baker
18. Dian Coetzee
19. Jacques Swarts
20. Cephas van Biljon
21. Thomas Beling
22. Brooklyn Newman
23. Aka Boqwana

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3 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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