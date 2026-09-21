Sport
Jong Pumas verdien beter
Na skandes teen Griekwas verloor span teen Griffons op sy tuisveld
Die Pumas se o. 21-span se vertoning teen Griekwas was ’n verleentheid.
Volgens ouers wat Saterdag se wedstryd teen die Griffons bygewoon het, was dit ’n skandalige vertoning.
Die span is met 59-21 by die Nelspruit Rugbyklub afgeransel.
Die geld en energie wat deur die Mpumalanga Rugbyunie in die jong spelers en akademie belê word, verdien beter dividende.
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