Sport

Jong Pumas verdien beter

Na skandes teen Griekwas verloor span teen Griffons op sy tuisveld

12 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute

Die Pumas se o. 21-span se vertoning teen Griekwas was ’n verleentheid.

Volgens ouers wat Saterdag se wedstryd teen die Griffons bygewoon het, was dit ’n skandalige vertoning.
Die span is met 59-21 by die Nelspruit Rugbyklub afgeransel.

Die geld en energie wat deur die Mpumalanga Rugbyunie in die jong spelers en akademie belê word, verdien beter dividende.

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12 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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