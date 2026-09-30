Sport

Ná 40 jaar ’n eerste kolhou

Groot vreugde nadat bal in gat beland by sesde putjie

6 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read
A man in golf attire kneels on the grass, focused on a golf ball on the course.
Johan Hattingh nadat hy ’n kolhou behaal het. FOTO: Verskaf

Vir meer as 40 jaar het ’n kolhou (hole in one) Johann Hattingh ontwyk. Hy het oor die jare al so naby gekom as wat dêmmit aan ’n vloekwoord is, maar nooit die balletjie gesink nie.

“Ek het al so halwe balbreedte van die gaatjie af gekom, maar nog nooit a hole in one behaal nie,” sê hy.
En toe gebeur dit waaroor gholfspelers droom.

Die Middelburg Buiteklub het Johann Hattingh geluk gewens met sy eerste kolhou. FOTO: Middelburg Buiteklub

Hy het op 24 September by die Middelburg Buiteklub se sesde putjie die mylpaal behaal.
“Mens begin sommer bewe wanneer jy besef wat gebeur het.”

Soos dit tradisie is, moes hy by die 19de putjie ná die tyd vir almal ’n rondte koop.
Johann speel al van 1985 af gholf.

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6 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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