’n Prestasie om te Pruis
Twee driekampers wys hulle staal in Jozi-byeenkoms
Daar moet iets in Middelburg se drinkwater wees.
Naweek ná naweek, week ná week, presteer die dorp se sportmanne en -vroue op die groot verhoog.
Twee van die veteraan-driekampers het oor die naweek hulle kategorieë gewen by die Jozi-driekampbyeenkoms wat by CR Swartdam naby Benoni aangebied is.
Mandy Blunden neem al van haar jong dae af aan driekamp deel en dié onderwyser van Hoërskool Middelburg het nog nie spoed verminder nie.
Sy het aan die sprint solo deelgeneem wat bestaan het uit 750 m swem, 20 km fietsry en vyf kilometer draf in die kategorie 55-59 jaar.
Sy wen haar kategorie in ’n tyd van 2:06:51.
Kobie Pruis het aan die standaardafdeling deelgeneem in die ouderdomsgroep 55-59 en was eerste in 2:27:18.
Die standaardafdeling het bestaan uit 1,5 km swem, 40 km fietsry en 10 km draf.