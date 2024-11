Wenke vir ’n huislike gastekamer

Beddegoed

Behalwe vir silwerskoon beddegoed, voeg ’n paar kussings, ’n trooster en ’n kombers by sodat jou gaste gemaklik en warm kan slaap.

Handdoeke

Hou altyd ’n stel handdoeke in die gastekamer, veral as jou gaste vergeet het om te bring.

Spasie vir tasse

Maak plek vir ’n tafeltjie of ’n bankie waarop ’n tas sal kan pas. Jou gaste sal dankbaar wees dat hulle nie so laag hoef te buk om iets uit die tas te haal nie. ’n Ottoman is ’n goeie item om sakke op te sit en ook vir stoorplek.

Skinkbord of vlak bakkie

Dit kan as ’n netjiese bêreplek vir gaste se toiletware of ander klein goedjies dien.

Laaiers

Dis moeilik om ’n kamer rustig te laat voel as daar laaiers vir alles van skootrekenaars tot selfone en tablette rondlê. Verwyder sommer ook enige persoonlike items wat op ’n bedkassie uitgestal staan of in die klerekas gebêre is.

Onthou, minder items lyk beter en netjieser. ’n Oulike manier om laaiers vir jou gaste te los sonder dat dit onnetjies lyk, is om dit in ’n mooi boks op die tafel te sit.

Gemaklike sitplek

Party mense voel nie gemaklik om op ’n bed te sit nie en jy wil nie hê jou gaste moet ongemaklik voel nie. Plaas ’n gestoffeerde leunstoel in die kamer met ’n tafel en lamp naby.

Goeie beligting

Dit is altyd goed om ’n lig naby die bed te hê sodat jou gaste nie in die donker hoef te struikel nie. ’n Goeie leesliggie langs ’n stoel is ook goed.

Spasie in die kas

Maak plek vir jou gaste se klere en maak ook ’n laai of twee leeg. Los minstens ses hangers in die kas. ’n Haak agter die deur kan nuttig wees vir ’n handsak, baadjie of ’n kamerjas.

Sorg vir die basiese

’n Wekker langs die bed is ’n uitstekende gerief. Voorsien papier en penne of potlode én ’n haardroër. As jy nie ’n ekstra strykyster en strykplank het nie moet jy vir jou gaste vertel waar dit is.

Voorsien ’n stel huissleutels

Almal sal meer ontspanne wees en makliker kan kom en gaan. Jy sal nie elke keer huis toe hoef te jaag as iemand wil ingaan nie en hulle sal nie voel asof hulle jou verontrief wanneer hulle laat by die huis kom nie. ’n Lysie van dinge om te sien en te doen sal ook welkom wees en onthou om vir hulle instruksies te los oor hoe jou huis se sekuriteitstelsel werk.

