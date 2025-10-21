Geliefde Audrey Matthee verloor haar stryd teen kanker
Die geliefde en dapper Audrey Matthee van Pretoria het haar lang en moedige stryd teen kanker verloor. Sy word onthou as ’n lig van hoop.
Die gemeenskap van Pretoria is in rou ná die afsterwe van die geliefde Audrey Matthee, wat ná ’n lang en uitmergelende stryd haar stryd teen kanker verloor het.
Audrey se moed, lewenslus en onwrikbare geloof het almal wat haar pad gekruis het, diep geraak en geïnspireer.
Volgens Audrey se man, Marius sy is aan die begin van 2022 met stadium 4 dikdermkanker gediagnoseer wat reeds versprei het na haar buik, eierstokke en lewer.
Na ’n noodoperasie in Maart 2022 kon dokters sowat 90% van die gewasse verwyder, maar sommige letsels was te klein of te riskant.
Audrey het 12 sessies chemoterapie ondergaan en aanvanklik goed gereageer, met haar kankeraanwyser wat tot 4 gedaal het.
In 2023 het die kanker egter weer teruggekeer, hierdie keer ook na haar longe, wat nog 12 sessies behandeling genoodsaak het. Teen Desember 2023 het nuwe skanderings bevestig dat die kanker weer versprei het na haar lewer en longe.
Sy het in Januarie 2024 met haar derde en laaste rondte chemoterapie begin. Daarna is daar geen verdere behandelingsopsies beskikbaar nie.
Kyk ‘n video van Audrey hier:
@albert.bredenhann kom ons maak n verkil. al die detail is op my Facebook @Audrey Matthee ♬ original sound – Albert Bredenhann
Marius het Audrey beskryf as ’n vrou met ongelooflike moed en lewenslus.
Die egpaar het ‘n klein seuntjie.
Audrey se dapper stryd is destyds op sosiale media gedeel deur Albert Bredenhann, waar duisende mense haar reis gevolg en ondersteun het.
Vroeër vanjaar het verskeie mense selfs hulle hare en baarde geskeer ter ondersteuning van Audrey en haar geveg teen kanker.
Nou stroom huldeblyke van regoor die land in vir die geliefde vrou wat met haar sprankel in die oë en warm gees soveel mense se lewens aangeraak het.
Lees ook: Meer as sewe dekades van kuns, kuier en kameraadskap
Het jy dalk meer inligting rakende dié storie?
Stuur gerus vir ons ‘n epos na [email protected] of skakel ons by 083-625-4114.
Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord
Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram en TikTok.