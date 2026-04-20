Pretoria-skrywers deel hul skryfgewoontes
Tydens ’n paneelbespreking by die Waverley-biblioteek het skrywers hul skryfprosesse, inspirasies en uitdagings met lesers gedeel. Die gesprek het ’n kykie gebied in die werklikheid van skrywerskap, van navorsing tot romans, en die rol van biblioteke as belangrike kulturele ruimtes in gemeenskappe regoor Pretoria en verder Suid-Afrika.
Drie uiteenlopende skrywerstemme het op 17 April by die Waverley-biblioteek saamgekom vir ’n paneelbespreking wat deur die biblioteek se personeel in samewerking met die Vriende van die Biblioteek aangebied is.
Die skrywers Jaco Versfeld, Frenette van Wyk en Elize Parker het elk hul unieke skryfprosesse, inspirasies en uitdagings met ’n aandagtige gehoor gedeel.
Die gesprek het nie net ’n blik gebied op hul publikasies by die uitgewer Penguin Random House nie, maar ook op die werklikheid van skrywerskap sowel as die harde werk, dissipline en passie wat agter elke boek skuil.
Versfeld, ook bekend as ’n nuusskrywer en radio-aanbieder, het vertel hoe sy skryftalent oor verskeie genres strek.
Hy het onlangs naam gemaak met ’n radiodrama wat groot lof ontvang het, en het verduidelik dat hy voortdurend tussen sy tuisverpligtinge en sy kreatiewe werk ’n balans moet vind.
Volgens Versfeld is die skryf van reekse vir hom besonder bevredigend, aangesien dit hom die geleentheid bied om karakters en storielyne oor ’n langer tydperk te ontwikkel.
Sy jongste skryfprojek fokus op vyf vroue in die mediawêreld, ’n konsep waarvoor hy deeglike navorsing gedoen het deur self binne ’n mediahuis te gaan waarneem hoe prosesse en strukture funksioneer.
Hoewel hy gemaklik is om liefdesverhale te skryf, erken Versfeld: “Dit is soms uitdagend om binne die riglyne van uitgewers te werk, veral wanneer verhale uit ’n vroulike perspektief vertel moet word.”
Hy het ook vertel dat hy daarvan hou om spanning in sy stories in te weef, en dat sy werk dikwels onder die sogenaamde ‘smeulromans’ of Romanza Stoom-kategorie val, waar liefdestonele meer intens uitgebeeld word.
Sy boek Yolandi van Rooibos is ’n voorbeeld hiervan.
Sy loopbaan in die radiowêreld, glo hy, het hom waardevolle ervaring as skrywer gegee om veral spanningsromans te skryf.
Van Wyk het op haar beurt die gehoor ingenooi in haar wêreld as veelsydige skrywer wat nie skroom om tussen genres te beweeg nie.
Die skrywer van Doornpoort het ook vertel hoe sy haar skryfwerk balanseer met haar rol as ouma.
Sy het begin as ’n liefdesverhaalskrywer, maar het later opdragwerk aangepak wat haar na die skryf van volwasse fantasie-romans gelei het, en onlangs het sy ook Christelike fiksie begin skryf.
Haar nuutste boek, Om weer te dans, vorm deel van ’n reeks van Luca-uitgewers waaraan sy tans werk.
Van Wyk het beklemtoon dat daar baie wanopvattings oor skrywers bestaan, veral die idee dat dit ’n glansryke beroep is.
Sy het dit duidelik gestel dat skryf harde werk verg, asook selfdissipline en die vermoë om gemotiveerd te bly, dikwels in isolasie. Tog bly dit vir haar ’n bron van vreugde en ontsnapping.
“As romantikus geniet ek dit om stories met gelukkige eindes te skryf, veral verhale wat hoop bied en waarin lesers hulself kan verloor,” sê Van Wyk.
Haar uitgebreide reeks gepubliseerde boeke sluit titels soos Versamelaar van verlore drome, Om aan ’n ster te raak, Die woud van sneeu en ys en Vuurvliegie in.
Die paneelbespreking is afgesluit met voorlesings uit hul werk en vrae uit die gehoor. Die geleentheid het nie net Afrikaanse boeke se bydraes toto biblioteekgebruikers se leesgenot gevier nie, maar ook die belangrikheid van plaaslike stories en die rol van gemeenskapsbiblioteke.
