Dieremishandeling onder die loep na Sky se dood
Dié ondersoek fokus nou op moontlike nalatigheid en die welsyn van SAPD-dienshonde by die dierehospitaal van die polisie se K9-eenheid by Roodeplaat. Die span gaan ook vorige voorvalle by die instelling ondersoek en relevante getuienis aan die toepaslike owerhede voorlê.
Mike Bolhuis se ondersoekspan gaan ook nou die dood van die K9-hond, Sky, ’n vyfjarige Belgiese herdershond ondersoek, wat as ’n brandstigting-speurhond in die SAPD se Limpopo K9-afdeling gewerk het.
Bolhuis het bevestig dat ’n onafhanklike ondersoek van stapel gestuur is nadat talle versoeke van lede van die publiek aan hom en sy eenheid gerig is.
Die ondersoek sal fokus op die omstandighede wat tot Sky se ernstige beserings en haar daaropvolgende genadedood gelei het, asook op die moontlikheid dat vorige voorvalle by SAPD se Roodeplaat-fasiliteit op ’n breër probleem dui.
“Die doel is om die feite vas te stel en relevante getuienis te versamel. Ek en my span sal altyd alle dieremishandeling ondersoek. Hierdie ondersoek sal nie beperk word tot een enkele voorval nie.”
Bolhuis het ook verwys na die rol van ondersoekers wanneer bewerings teen ’n staatsinstelling gemaak word.
“Ek en my span het nie toestemming van die polisie of staatsinstansies nodig om ’n ondersoek na dieremishandeling te doen nie,” het hy gesê.
Hy het ook ’n beroep op huidige en voormalige SAPD K9-hanteerders, personeel wat by K9-fasiliteite gewerk het, veeartsenykundiges, dierewelsynsorganisasies en persone met direkte kennis van omstandighede by Roodeplaat of ander fasiliteite gedoen, om inligting aan sy span te verskaf.
Die ondersoekspan het aangedui dat foto’s, video’s, veeartsenykundige rekords, interne korrespondensie, vorige klagtes en inligting oor beweerde geïgnoreerde waarskuwings relevant kan wees.
“Inligting sal vertroulik hanteer word en sensitiewe getuienis moet direk aan die ondersoekspan verskaf word.”
Sky is volgens die inligting wat Bolhuis ondersoek, met ernstige skeidingsangs en hokspanning gediagnoseer. Sy het daagliks medikasie ontvang, waaronder Fluoxetine, Gabapentin en Trazodone.
’n Veeartsenykundige sertifikaat van 28 Augustus het vorige beserings wat met herhaalde ontsnappingspogings verband hou, aangeteken. Dit het beserings aan haar gesig en bene en aansienlike skade aan haar tande ingesluit.
Ná konsultasie met die veeartsenykundige span wat haar by Onderstepoort behandel het, is daar besluit om Sky uit te sit om verdere lyding te voorkom.
’n Nadoodse ondersoek is daarna versoek.
Die ondersoekspan gaan nie net op Sky se laaste dae fokus nie. Bolhuis het aangedui dat dit ook die bestuur van die Roodeplaat-fasiliteit, veeartsenykundige sorg, medikasie, hoktoestande, toesig, moniteringsprosedures en interne verslagdoening gaan ondersoek.
Die geskiedenis van Roodeplaat wat ondersoek gaan word sluit twee parvovirus-uitbrekings in. Volgens Bolhuis het ’n uitbreking in 2019 die SAPD K9-akademie getref, met ongeveer 120 hondjies wat glo geraak is. Die polisie het later die dood van 75 hondjies bevestig.
’n Verdere uitbreking het in 2020 gevolg, waartydens die polisie volgens die verklaring die verlies van 45 hondjies gerapporteer het, insluitend diere wat gesterf het en ander wat uitgesit moes word.
Bolhuis verduidelik sy ondersoekers ondersoek ook bewerings van nalatige versuim oor K9 Buck, ’n Belgiese Malinois wat met Roodeplaat verbind word.
Buck het glo aan eksokriene pankreasinsuffisiënsie gely, ’n toestand wat deurlopende medikasie, toepaslike voeding en sorgvuldige bestuur vereis. Daar is kommer uitgespreek oor of sy mediese en voedingsbehoeftes behoorlik hanteer is terwyl hy by die fasiliteit was.
Bolhuis het die noodsaaklikheid beklemtoon dat dié bewerings onafhanklik ondersoek moet word.
Die ondersoek kom te midde van ’n groter fokus op die welsyn van SAPD-dienshonde. Bolhuis het aangedui dat inligting oor ander K9-fasiliteite en eenhede ook oorweeg sal word waar dit moontlike verwaarlosing, wreedheid of sistemiese tekortkominge behels.
Strafregtelike klagtes is reeds in verband met Sky se saak geopen en die omstandighede rondom haar beserings is ook na toepaslike dierewelsyns- en veeartsenykundige owerhede verwys.
Die polisie het intussen ’n interne ondersoek ingestel. Bolhuis het gesê dat sy span die amptelike ondersoek van die kantlyn sal dophou.
Volgens hom gaan die span getuienis insamel en evalueer, relevante persone ondervra, voorvalle uit die verlede ondersoek en die inligting in ’n omvattende ondersoekdossier saamvat.
Bolhuis het gesê dat bevindings wat strafregtelike, dissiplinêre of regulatoriese optrede regverdig, na die toepaslike owerhede verwys sal word.
Hy het bygevoeg dat hy ’n goeie verhouding het met Ian Cameron, wat die strafregtelike klagtes in Sky se saak geopen het. Hy het bevestig dat die ondersoek onafhanklik van die amptelike ondersoek sal voortgaan en dat die span nie ander ondersoeke sal belemmer nie.
Tans is Sky se dood verwys vir ondersoek na die polisie, die Nasionale hoofkantoor van die Dierebeskermingsverenings se Spesiale Projekte Eenheid, die Onafhanklike Polisiedirektoraat sowel as die Suid-Afrikaanse Veterinêre Raad.
Hy het beklemtoon dat bewerings dat hy en sy ondersoekspan geld vir die ondersoek vra is vals, maar daar is diegene wat op hul eie versoek finansieel wil bydra.
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