Tweede fase van konsultasies oor onwettige nedersettings begin binnekort
Die konsultasies vorm deel van ’n breër proses om onwettige nedersettingsontwikkelinge aan te spreek en te reguleer.
Wettige grondeienaars van 17 geïdentifiseerde onwettige nedersettings en ontwikkelinge word aangeraai om die Tshwane metro se Burgemeester Subkomitee oor Onwettige Nedersettings te raadpleeg.
Die tweede fase van die konsultasies begin binnekort.
Die proses het op 2 Februarie begin en vorm deel van die stad se breër strategie om die status van onwettige nedersettings binne die munisipaliteit te evalueer en aan te spreek.
Na samesprekings met grondeienaars, sal die tweede fase uitgebrei word na inwoners deur openbare verhore wat op 14 Februarie begin.
Hierdie verhore gee inwoners die kans om direk met die subkomitee oor kwessies wat hul gemeenskappe raak, te bespreek.
Die subkomitee, onder voorsitter burgemeesterskomiteelid vir menslike nedersettings raadsheer Aaron Maluleka, poog om saam volhoubare oplossings te vind vir die uitdagings wat deur onwettige nedersettingsontwikkelinge gestel word.
Maluleka sê die komitee is gestig nadat die stad 17 onwettige nedersettings en ontwikkelings binne Pretoria se grense geïdentifiseer het.
“Baie van hierdie nedersettings is op grond wat deur die raad besit word, private grond of land wat deur ander staatsorganisasies besit word, gestig sonder om aan die wetlike vereistes vir grondontwikkeling en die vestiging van nedersettings te voldoen.”
In meeste gevalle, volgens Maluleka, is formele nedersettingsaansoeke nie ingedien nie en omgewings- en beplanningsgoedkeurings is omseil.
“Noodsaaklike grootmaat infrastruktuurdienste soos water, elektrisiteit, sanitasie en paaie was nooit beplan of geïnstalleer nie.
Maluleka voeg by dat hierdie onwettige nedersettings ernstige uitdagings in die gesig staar, insluitend onvoldoende dienslewering, swak ruimtelike integrasie, toenemende druk op munisipale infrastruktuur, en veiligheidskwessies wat verband hou met onwettige grondbesetting en oorbevolking.
“Die komitee se mandaat sluit in die identifisering en profielsamestelling van alle onwettige nedersettings binne die Tshwane metro.”
Hy verduidelik dat die stad se versoek vir grondeienaars om die subkomitee te raadpleeg daarop gemik is om konstruktiewe dialoog te kweek en saam oplossings te ontwikkel wat die uitdagings van onwettige nedersettingsontwikkelinge sal aanspreek.
