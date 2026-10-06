Polisie-amptenare staar nou wreedheidsklagtes in gesig vir polisiehond, Sky, se dood
Die ondersoekbevindinge van die Nasionale Raad van Dierebeskermingsverenigings dui op 'n swak prognose en dat die vyfjarige polisiehond onnodig gely het. Die raad gaan nou polisie-amptenare van wreedheid aankla.
Die Nasionale Raad van DBV’s (NDBV) het ’n aanklagdossier geopen oor beweerde oortredings van die Dierebeskermingswet 71 van 1962 deur amptenare van die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) ná die dood van Sky, ’n polisiehond wat in September vanjaar uitgesit is.
Die raad gaan polisie-amptenare hieroor ook laat aankla. Volgens Samantha Stelli, kommunikasiehoof, is die ondersoek voltooi en word die dossier nou voorberei.
Die klagtes van beweerde dieremishandeling volg op ’n ondersoek deur die NDBV, waartydens die raad bevind het dat Sky se vermoë om haar omgewing te hanteer oor die ses maande voor haar dood nie verbeter het nie.
Sky was ’n vyfjarige Belgiese Malinois wat voorheen vir die polisie in Limpopo as ’n brandstigtingsopsporingshond gewerk het.
Op die oggend van 7 September is sy in ’n ernstige toestand in haar hok by die SAPD se Veterinêre Hospitaal in Roodeplaat, Pretoria, aangetref.
Volgens die NDBV was sy met bloed bedek en het sy ernstige beserings opgedoen. Sy is vir noodbehandeling na die Onderstepoort Veterinêre Akademiese Hospitaal geneem.
Haar toestand het ondanks behandeling versleg en sy is kort daarna uitgesit.
Die NDBV se Spesiale Projekte-eenheid het kort daarna die fasiliteit by Roodeplaat geïnspekteer, twee keer met die polisie vergader en Sky se veeartsenykundige rekords, behandelingsgeskiedenis en nadoodse ondersoek nagegaan.
Volgens die raad het die ondersoek bevind dat Sky in omstandighede aangehou is wat onnodige lyding veroorsaak het.
Dit sê dié bevinding staan ook teen die agtergrond van polisie-rekords waarin die risiko vir Sky gedokumenteer is.
Volgens die NDBV se ondersoekrekords dateer Sky se nood minstens terug na Maart vanjaar. Sy is daardie maand behandel vir wonde aan haar gesig en bene, asook tandebeserings.
Die NDBV sê die rekords toon ook dat Sky ’n geskiedenis gehad het van pogings om uit haar hok te ontsnap. Terwyl sy in die hospitaal was, het sy volgens die raad herhaaldelik probeer ontsnap en haarself weer beseer.
Sy is volgens die raad met ernstige hokstres en skeidingsangs gediagnoseer en het medikasie ontvang. Sy is daarna in ’n klein binnenshuise hok aangehou.
Die NDBV wys in sy ondersoekbevindinge daarop dat Sky se rekords teen Augustus op ’n swak prognose vir haar voortgesette funksionering as werkshond in die polisie-omgewing, asook vir haar status as pasiënt, gedui het.
Volgens die raad het Sky egter in dié omgewing gebly totdat sy weke later ernstig beseer aangetref is. Die nadoodse ondersoek het bevind dat beserings aan albei Sky se voorpote met uitgebreide spierskade gepaard gegaan het. Volgens die ondersoekverslag was die skade in ooreenstemming met ’n lang tydperk van fisieke inspanning in ’n onvanpaste omgewing.
Volgens die NDBV se verslag het die nadoodse ondersoek ook ouer toegewerkte wonde, tandslytasie wat nie met haar ouderdom ooreengestem het nie, en veranderinge aan haar byniere getoon wat volgens die verslag op chroniese stres dui.
Die raad sê dié bevindings, saam met Sky se veeartsenykundige rekords, dui op volgehoue nood eerder as ’n enkele voorval.
Senior inspekteur Arno de Klerk, bestuurder van die NDBV se Spesiale Projekte-eenheid, sê Sky se status as werkende hond moet volgens hom ’n rol speel in die hantering van haar saak.
“Sky was ’n werkende hond vir die polisie. Toe sy nie meer kon werk nie, het haar rekords aangedui dat sy as ’n bate van polisie deur middel van ’n voorsieningskettingproses aan ’n nuwe tuiste en eienaar toegewys moes word,” sê De Klerk.
“Wat ook al daardie proses veronderstel was om te behels, sy het in ’n hokomgewing gebly wat haar rekords met haar stres verbind het,” sê hy. “Sky was ’n dier met gevoelens, en geen werkende dier behoort ooit as ’n bate behandel te word nie.”
De Klerk wys daarop dat honde en perde landwyd in wetstoepassing en private sekuriteit gebruik word. Volgens die NDBV is hierdie diere, soos enige ander diere, ingevolge die Dierebeskermingswet beskerm en het mense wat vir hulle verantwoordelik is ’n wetlike plig om hulle te versorg.
Volgens die raad sluit dié verantwoordelikheid ook die tydperk in nadat ’n dier nie meer kan werk nie. Volgens De Klerk plaas Sky se saak die hantering van werkende diere ná hul dienslewe onder die soeklig.
Die organisasie doen ’n beroep op die polisie en ander organisasies wat van werkende diere gebruik maak om voorsiening te maak vir aftrede, herbehuising en besluite oor die einde van ’n dier se lewe. Die NDBV sê hy sal voortgaan om die welsyn van werkende diere te monitor en die saak deur die strafregstelsel te volg.
Mense wat bekommerd is oor die versorging van ’n werkende dier, kan die NDBV by 011 907 3590 kontak of ’n e-pos stuur aan nspca@nspca.co.za.
Die SAPD is om kommentaar oor die NDBV se bevindings en die bewerings teen sy amptenare genader, maar het teen publikasie nie op versoeke om kommentaar gereageer nie.
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