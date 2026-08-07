Amerikaanse stoeiers besoek Reitz stoeiklub vir gesamentlike oefening op vooraand van Johnnie Reitz Big-5 toernooi
’n Besoekende stoeispan uit Amerika, wat hierdie naweek ook aan die gewilde Johnnie Reitz Big-5 toernooi in Pretoria gaan deelneem, het vroeër hierdie week die Reitz stoeiklub se nuwe fasiliteit in die Moot van Pretoria besoek om aan ’n gesamentlike oefening deel te neem.
Eerskomende naweek is dit weer tyd vir Suid-Afrika se grootste amateur stoeitoernooi, die Johnnie Reitz Big-5, wat jaarliks deur Stoei Gauteng-Noord in die Rembrandt-saal op die Tuks sportkampus in Pretoria aangebied word.
By dié unieke toernooi is daar jaarliks van die mees gesogte medaljes in dié sport op die spel. Elke jaar word een van Afrika se Groot 5 diere uitgebeeld op die agterkant van die medaljes en elke stoeier streef daarna om ’n vol stel van hierdie medaljes met al vyf dié gesogte diere se afbeelding daaroop te verdien.
Verlede jaar het ’n rekordgetal van meer as 1500 stoeiers van 62 klubs in Suid-Afrika, asook ’n span uit Namibië vir die toernooi ingeskryf. Daar is toe besluit om die toernooi vanjaar oor twee dae aan te bied om die logistiek rondom die aksie op die stoeimatte makliker te hanteer. Die Johnnie Reitz Big-5 toernooi sal dus vanjaar op 8 en 9 Augustus plaasvind.
Namibië se deelname verlede jaar is nie uniek nie en dié toernooi het jare reeds internasionale status met spanne uit Amerika, Egipte, Marokko en ook ander lande wat in die verlede na Suid-Afrika gereis het om deel van die aksie by die Johnnie Reitz Big-5 toernooi te wees.
Vanjaar is geen uitsondering nie en stoeiers van Equador, Oekraïne en ’n gekombineerde toerspan wat bestaan uit stoeiers vanuit die state Washington en Oregon in Amerika, sal by die toernooi in aksie wees.
Dié Amerikaanse span van 14 stoeiers en enkele bestuurslede is deel van ’n stoeiprogram wat as die Northwest Cultural Exchange program bekendstaan.
Die besoekende spanne van oorsee het reeds ’n week voor die toernooi in Suid-Afrika aangekom en was die afgelope dae betrokke by ’n stoei-kliniek wat by die Camp Discovery sportfasiliteit Noord-oos van Pretoria aangebied is.
Een van die afrigters van die Amerikaanse span is die 49-jarige Shaun Williams, wat in die Moot in Pretoria grootgeword het en vir baie jare by die Reitz stoeiklub betrokke was. Williams het op sy dag medaljes by die Afrika Spele en die 2002 Statebondspele vir Suid-Afrika gewen, terwyl hy ook aan die Olimpiese Spele in 2004 in Athene, Griekeland, deelgeneem het.
Dié gesoute stoeier is deesdae gesetel in die staat Washington in Amerika en rig stoei af by die Central Valley High School in Spokane Valley aan die oosgrens van dié staat, waar hy ook ’n onderwyser is.
Williams het die afgelope Dinsdagaand saam met sy Amerikaanse span sy ou klub in die Moot van Pretoria besoek om aan ’n gemeenskaplike oefening met die Reitz stoeiers deel te neem.
Dié oefening het plaasgevind in die Reitz stoeiklub se spoggerige nuwe klub-fasiliteit op die terrein van die Hoërskool Oos-Moot. Dié ruim stoeisaal word volgende maand ampetlik ingewy as Reitz se nuwe hoofkwartier.
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