Karlien van Jaarsveld: ‘Ek sou alles weer presies dieselfde doen’

Rian van Heerden het dadelik die olifant in die vertrek aangespreek en haar uitgevra oor haar huwelik met Derick Hougaard.

As Karlien van Jaarsveld die tyd kon terugdraai, sou sy dinge presies dieselfde gedoen het, want sy voel elke mens het ’n pad om op hierdie aarde te stap. Só het die bekende sangeres aan Rian van Heerden vertel in hierdie week se aflewering van Laataand by Rian.

In ’n openhartige gesprek het Karlien vir Rian vertel van haar dae in Revolusie, ’n Afrikaanse rockgroep, haar egskeiding van die voormalige rugbyspeler en liefling van Loftus Derick Hougaard, haar sangloopbaan en familie.

Rian het nie doekies omgedraai nie. Hy het dadelik die olifant in die vertrek aangespreek en haar uitgevra oor haar huwelik met Derick. Hul paaie het in 2015 geskei en hulle het twee kinders, Daniël en Elah.

“Ek dink ek het ‘n behoefte om iemand te sien verander. My pa is vir my daai baken van hoop wat regtig op ’n baie slegte plek was en baie skade aangerig het en toe herstel het. Ek het gevoel daar is hoop en ek kan vir Derick help om op ’n plek te kom waar hy homself eerste sou stel. Dit het baie gekos, maar ek het ’n besluit gemaak dat ek nie my kinders deur dieselfde wil sit as waardeur ek is nie,” het sy verduidelik.

Derick se seuns het vir Bobby begin ‘Pa’ noem

Rian het verwys na die dokkie-reeks Hougaard: Liefling van Loftus waarin Derick gereeld gesê het sy kinders word van hom weggehou. Karlien het dit egter ontken. Sy sê hy het so gevoel omdat hy nie geweet het hoe om ’n pa te wees nie.

Ná haar egskeiding het sy vir drie maande by haar ewe bekende broer, Bobby van Jaarsveld, gaan bly. Die kinders het hom begin pa noem, want Derick het geen kontak met hulle gemaak nie.

“Ek het nooit besef dat dit só sou uitdraai nie. Ek het alles in my vermoë gedoen sodat hy sou commit om ’n pa te wees.”

Maar al was daar al damme vol trane en moeilike tye, sal Karlien altyd vir Derick ’n sagte plek hê. “’n Mens weet nooit wanneer ’n verhouding kan herstel nie. Daar sal altyd ’n plek wees vir hom om terug te kom.”

Elah se bloedklont verdwyn wonderbaarlik

Karlien het ook oopgemaak oor haar dogtertjie, Elah, se gesondheid. Elah is in 2018 met ’n lewensgevaarlike toestand gediagnoseer – ’n bloedklont in die poortaar, wat bloed voorsien aan die lewer, milt, maag en pankreas.

Sy het vasgehou aan Jesaja 43:19, maar dit eers ’n hele paar jaar later werklik verstaan. “Daar is ’n klomp goed wat moes gebeur voordat ek die Skrif kon verstaan. Jesus sê jy moet nie net jou naaste liefhê nie, maar jy moet jou vyand ook liefhê soos jouself. Dis hoekom ek Derick opreg liefhet, al verander hy nie. Ek het nie meer ’n verwagting van hom nie. Sewe maande nadat ek hierdie openbaring gekry het, het ons Elah weer vir ’n skandering van haar buik gevat. Die bloedklont het verdwyn.”

Hoewel sy steeds ’n paar konserte hou, wil sy eintlik net meer tyd met haar familie spandeer. “Daar kom altyd ’n tyd wanneer ek voel ek wil klaarmaak, want ek wil meer tyd by die huis deurbring. Ek het nie ‘n hart vir fame nie. Ek is nie gepla oor die handeklap van mense nie. My huis is my hele hart. Dis waar ek wil wees. Dis waar ek veilig voel en gelukkig is.”

*Laataand by Rian is elke Dinsdagaand om 21:00 op kykNET (DStv-kanaal 144). Die episodes is ook op DStv Stream en Catch Up beskikbaar.

