KYK | Leeuloop 2024 laat ‘n nasie brul: Danskampioen bekend!

Die sanger en akteur Robbie Wessels het die wenner van sy Leeuloop 2024-danskompetisie aangekondig.

Die kompetisie, waarvoor die publiek op die nuwe weergawe van Wessels se bekende liedjie die Leeuloop moes dans, het behoorlik Wessels se aanhangers aan die praat gehad.

Sakka Boela het in ‘n stadium voorgeloop. Meraai het op TikTok gereageer met: “Sakka Boela moet wen . . . hy kán sy deeg beweeg!” Nog ‘n aanhanger het geskryf: “Yes, yes hy het die moves en is care-free . . . hoop hy wen!”

“Uiteindelik! Saka Boela wag al van gr. 6 af vir Robbie om hom raak te sien,” het Esmé geskryf. Saka Boela het toe geskryf: “Dis nogal so waar. En hier sien hy my. Kan jy dit nou glo? Ek’s in die sewende hemel. Nou wens ek net ek kan hom ontmoet.”

Wessels het die kompetisie op TikTok aangekondig met ‘n prys van R1,000 vir die wenner:

Die kompetisie was taai. Wessels het in ‘n stadium in ‘n video op TikTok gesê die Leeuloop 2024 ruk nou heeltemal hand uit! Toe hy Malishka se video plaas, het Saka Boela geantwoord met: “Ek sal my game moet lig!”

Wessels het ook deur die loop van die kompetisie sy eie weergawe van ‘n dans op die Leeuloop 24 geplaas:

Nadat verskeie skreeusnaakse video’s vir die kompetisie ingeskryf is, het Wessels uiteindelik die wenners aangekondig. Tanya is in die vierde plek en Sakka Boela in die derde plek. Jay Rock het die tweede plek losgedans terwyl Melishka met die louere weggestap het.

Kyk hier na die wenvideo’s:

‘Leeuloop’-koors loop hoog

Die Leeuloop is aanvanklik in 2006 op Wessels se album Halley se komeet uitgereik. Op die album verskyn ook verskeie ander treffers soos Asseblief my lief en Skinnidip wat steeds gehore aan die dans kry.

Die Leeuloop het nou, 18 jaar later, ‘n nuwe baadjie aangetrek en te oordeel aan die inskrywings vir die kompetisie, is dit steeds net so gewild.

