Video: Almal dans saam deur die dekades by Koedoe-Oortjies

Oud en jonk het die musiek en dansies geniet tydens Koedoe-Oortjies se konsert.

October 25, 2025
Daleen Naude Less than a minute
Zion Claassens. het deel uitgemaak van Kletuerskool Koedoe-Oortjies se 'Dans deur die Dekades'-konsert. Foto: Daleen Naude.

Daar sal nog lank gepraat word oor Kleuterskool Koedoe-Oortjies se konsert, ‘Dans deur die Dekades’.

Die kleuters het op die musiek vanaf die vroeë 70’s tot waarna die jongmense vandag luister allerhande danspassies uitgevoer.

‘Oumas’ Erna Prinsloo (kleuterskoolhoof) en Rachel Rossouw (sekretaresse) het almal laat skaterlag met hul kwinkslae agter die mikrofoon met hul ‘onthou-staaltjies’ van desjare se musiek.

Christiaan du Plessis. Foto’s: Daleen Naude.
Christiaan de Beer.
Chantenique du Toit.
Carli Viljoen, Phillip Hattingh en Micah Barwise.
Xavier du Toit en Bjorn van Deventer.
Ulrik Giebler.
Stephan Visagie.
Sion Meyer.
Olivia Feeney.
Nina van Jaarsveld en Schalk Botha.
Miane Nell en Cara van Heerden.
Mia Greyling.
Megan Joubert.
Markus Potgieter.
Luna van Heerden.
Meliha Grobler, Imke van Jaarsveld en Fleur Bothma.
Jone Nel.
Joshua de Souza.
Joze Capazorio.
Le-Mieke van Rooyen.
Lene Heydenreich.
Lumé de Souza.
Lezeldi Hennop.
Lienke Nel.
Harry Bonsma.
Luan Prinsloo.
‘n Paar van die Goggakkas-maatjies.
Me. Erna Prinsloo met Ezra van Deventer.
Emane van Eeden.
Elize-Mari Stevenson.
Elah-Ne Erichsen.
Eben Human.
Logan Janse van Rensburg.
Daniel Jooste.
Daniel Grobler.
Christiaan Harmse.
Juvan Gibbley.
Arlo Human.
Andre Maritz.
Alex Marais.

Daleen Naude

Daleen Naudé is the news editor of the Middelburg Observer, Observer Daller and the Observer Express. In 2024, she was named FCJ Journalist of the Year for the second time, and has won numerous other accolades during her illustrious 36-year career. As an industry leader in investigative reporting, Daleen has uncovered various hidden truths in her time at the Observer.
