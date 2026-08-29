Sport

Rooi tapyt uitgerol vir boksers

Nog kaartjies beskikbaar vir rugby- en boksaksie.

14 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute
Photo: Supplied

Rooi tapyt uitgerol vir boksers

Nog kaartjies beskikbaar vir rugby- en boksaksie

Daar is goeie nuus vir rugby- en boksliefhebbers.Kaartjies kan nog by die deure gekoop word vir vanaand se grootskerm rugby en boks by Event City.

Die saal waar die boks aangebied word is slaggereed, met groot bokskryt, genoeg sitplek, ’n rooi tapyt wat uitgerol is waar die boksers gaan uitstap en genoeg om te eet en drink.

Dit gaan veral ’n belewenis wees om die Bokke en All Blacks op ’n grootskerm te sien speel.

Die rugby begin net na vyf uur met die boks wat daarna afskop.

VIDEO: Die bokskryt is reg en boksliefhebbers kan uitsien na puik gevegte vanaand (29 Augustus 2026) by Event City

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14 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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