R33 weer oop vir verkeer

Ná erge reënval die pad oorstroom het op die R33 tussen Marble Hall en Tuinplaas, is daar bevestig dat die pad vanoggend weer oop is.

Vrydagaand omstreeks 20:22 het Live Traffic en Road Accidents ‘n waarskuwing op verskeie sosiale media platforms geplaas dat die R33 tussen Marble Hall en Tuinplaas grsluit is weens erge reën.

Verskeie foto’s is gedeel van die pad wat erg oorstroom is.

Me. Tidimalo Chuene, woordvoerder van die Limpopo Departement van vervoer en gemeenskapsveiligheid, het vanoggend aan die Daller bevestig dat die pad skoon is en oop is vir motoriste.

