Ben help om die Maroen Masjien te stuit
Tukkies enigste onoorwonne span in Varsitybeker
Ben Jansen van Vuuren het laat in die wedstryd ’n drie gedruk wat Tukkies gisteraand gehelp het om sy ou aartsvyand, Maties, met 33-17 te klop. Die Pretoriase studente was rustyd nog 17-5 agter.
’n Volgepakte LC de Villiers Stadion het rugby uit die boonste rugby gesien, met die oud Hoërskool Middelburg losvoorspeler een van die uitblinkers.
HTS Middelburg se Christiaan Vlok was op senter.
Onoorwonne
Tuks is nou die enigste onoorwonne span in die Varsitybeker.
UJ het verras deur die Pukke, of NWU Arende, met 35-29 te klop.
Shimlas was in Bloemfontein net te sterk vir sy buurman, CUT, en het met 71-19 gewen.
Emeries sukkel steeds in die hoër liga en het met 10-32 teen Ikeys vasgeval.