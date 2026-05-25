Pumas pak Valke in finale proewe
Rooi Bulle se Andrea veg ook vir plek in Cravenweek span
Die Pumas se Cravenweek span sal more (Dinsdag 26 Mei) beslag kry, wanneer verskeie spanne teen die Valke in aksie is by Hoërskool Middelburg se rugbyvelde.
Cravenweek
Rhandzu Mkhabela (NHS), Kgontse Masilela (MHS), Riaan Botha (NHS), Nathan Jansen van Vuuren (HTS Middelburg), Fisokhule Shabalala (HPR Hoërskool Piet Retief), Ewan van der Merwe (NHS), Kamo Mokwe (NHS), Vian Louw (NHS), Mezi Siyaya (Uplands), Siphesihle Marule (MHS), Sifiso Hlungwane (MHS), Andrea de Wet (HTS Middelburg), Marcel Lindeque (NHS), Ryan Blake (MHS), Melchior van Niekerk (MHS). Plaasvervangers, Uli kinghorn (HPR), Uzile Mathelela (HTS Middelburg), Dewald du Toit (MHS), Lihan de Vaal (MHS), Thubelihle Marule (Uplands), Mongezi Dlamini (Hoogenhout), Banele Mthombo (Ligbron), Buhle Mphahlaza (MHS).
Akademie span
Kamogelo Mohlala, Zain Hughes, Lihle Nkadimeng, Blake Faber, Kgotso Peta, Carlo van Staden, Gaston Brown, Jayden Pretorius, Christiaan de Klerk, Gerbrand Davel, Christiaan Botha, Ruben Kruger, Ziyanda Xaba, Dillian Botha, Christiaan Viljoen. Plaasvervangers: Seabie Ramodike, WP Human, Mpho Mushuda, Nkazimule Masondo, Aldo van Jaarsveld, Enio Manhica, Mukelo Nkosi, Ndumiso Dlamini, Fiso Methula, Siyabonga Mokgoatjana.
Onder 17 span
Carl-Hein Creydt, Kamo Masilo, Katlego Sibiloane, Jandre Oosthuizen, Jarem Kallunga, Cornelius Erasmus, Franco de la Rosa, Johan Raulstone, Joshua Jansen, Jayden Olds, Caelen Chetty, Phino Nkosi, Uhuru Mathebula Ubuthle Nyumba, Robroy MacGregor. Plaasvervangers: Sebastiaan Rheeder, CJ Serfontein, Lwandle Dlamini, Lethu Makalima, Gerhard Hartzenberg, Njabulo Sithole, Samkelo Buthelezi, Owethu Mngomezulu, Bhekani Gumede.
Program 26 Mei Hoërskool Middelburg
A-veld
13:00 Pumas o/18 Akademie vs Valke.
14:20 Pumas o/16 Grant Khomo vs Valke.
15:40 Pumas o/18 Cravenweek vs Valke.
B-veld
13:00 Pumas o/16 Doom Gouws vs Valke Doom Gouws.
14:20 Pumas o/17A vs Valke o/17A.
15:40 Pumas o/18 B-span vs Valke o/18.
C-veld
13:00 Pumas o/15 B vs Pumas o/15 Platteland.
14:20 Pumas o/15 A vs Valke o/15 A.
15:40 Pumas o/16 Platteland vs Kanonkop o/16.