Sport

Kryn saam met Leendert in finaal

Oupa en Ouma bankvas agter hulle kleinseun

8 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read
Poster for Kryn Romun who ran in the 400m race - featuring event details and graphics related to running.
Kryn Romijn. Foto verskaf.

Suid-Afrika het twee atlete in vanaand se 400m finaal by die wêreld o.20 kampioenskappe in Amerika.
Een van daardie atlete is die kleinseun van Middelburgers Gys en Katryn Romijn.
Mnr. Romijn is die oudskoolhoof van Steelcrest en sy vrou Katryn was ’n geliefde leerkrag by Hoërskool Middelburg.

Kryn Romijn het ’n persoonlike beste tyd van 45.79 afgeblits om in vanaand se eindstryd in Eugene, Oregon, te wees. Hy is ’n oudleerling van Hoërskool Ermelo.

Nog ’n Suid-Afrikaner, Leendert Koekemoer, gaan saam met hom in die blokke sak in die finaal, wat om 20:53 beslis word.
Koekemoer het ’n 44.94 gehardloop.

Die jong Romijn se pa, Willem, was een van Hoërskool Middelburg se top atlete tydens sy skooldae en het in die 400m hekkies uitgeblink. Hy is deesdae ’n adjunkhoof sport en dissipline by Hoërskool Ermelo.

’n Trotse oupa Gys Romijn. FOTO: Facebook.

Die atletiekbloed loop natuurlik dik in die Romijn familie se are met ma, Marie-Louise (Henning), ’n voormalige Suid-Afrikaanse middelafstandatleet wat in die 800-meter en 1500-meter gespesialiseer het.

Sy was een van Suid-Afrika se top vroue-atlete gedurende die laat 1990’s en vroeë 2000’s. Sy het die nasionale senior 800m-titel in 1995 en weer in 1999 gewen. Soos haar seun het sy ook aan die wêreld o.20-kampioenskappe deelgeneem.

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8 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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