Sport

KYK: Raasbaard begelei Wolfman na die kryt

Middelburgse bokser Pieter “Wolfman” de Klerk het ondanks ’n nederlaag met sy keuse van Raasbaard se “God’s Warrior” die aand gesteel.

19 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read
Two boxers in a ring, one wearing red gloves, engaged in an intense match.
Pieter de Klerk tref Khayethu Gabuza met ’n reguitlinker. FOTO: Tobie van den Bergh

Die mees ikoniese musiek waarmee boksers na die kryt begelei word, is sonder twyfel “Eye of the Tiger” van die groep Survivor.

Wanneer jy hoor:
Risin’ up, back on the street
Did my time, took my chances
Went the distance now I’m back on my feet
Just a man and his will to survive
So many times it happens too fast
You trade your passion for glory
Don’t lose your grip on the dreams of the past
You must fight just to keep them alive
It’s the eye of the tiger
It’s the thrill of the fight…
…sien jy Rocky dansend op pad na die kryt – of dalk Manny Pacquiao.

Maar dit was nie “Eye of the Tiger” wat boksliefhebbers by die professionele bokstoernooi by Event City aan die gons gehad het nie. Dit was die musiek van die Afrikaanse sanger Raasbaard.

Die Middelburgse bokser Pieter de Klerk, wat onder die naam Wolfman die kryt betree, is saam met sy afrigter, Abraham Lubisi, met Raasbaard se musiek verwelkom.

Die liedjie wat De Klerk vir sy groot oomblik gekies het, was “God’s Warrior”.

I won’t fall
I stand tall
Ek het geval maar weer opgestaan.
I’m chosen for this fight
I don’t fight for fame.
I fight to make it right.
This is my moment.
Vader gee my krag vir die stryd…

De Klerk is wel deur Khayethu Gabuza platgeslaan, maar die Wolf het opgestaan en voortgeveg.

Hy het groot durf aan die dag gelê, maar moes uiteindelik met punte verloor.

Die Wolf het dalk nie gebyt nie, maar een ding is seker: daar word steeds oor “God’s Warrior” gegons.

@middelburgobserver

Hierdie keer was dit nie Eye of The Tiger wat boksliefhebbers op hulle voete gehad het nie. Dit wasx Raasbaard wat boksliefhebbers aan die gons gehad het na die professionele bokstoernooi by Event City. Die Middelburgse bokser, wat onder die naam Wolfman boks, Pieter de Klerk, is saam met sy afrigter, Abraham Lubisi, met die musiek van Raasbaard verwelkom. Die liedjie wat hy van Raasbaard gekies het was “God’s Warrior”.#Mpumalanga #Middelburg

♬ original sound – MiddelburgObserver – MiddelburgObserver

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19 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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