Sport

Middelburgers help Tukkies én Naka Bulle wen

Jansen van Vuuren familie deel in Groot Ben se rugbyvreugde

20 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read
Three men smiling and posing together at a sporting event, wearing team jerseys and surrounded by fans.
Drie van die bestes. Ben Jansen van Vuuren, sy pa, Gerhard, en broer, ook Gerhard, deel in die Tukkies-vreugde. FOTO: Verskaf

Groot Ben Jansen van Vuuren was Saterdag deel van Tukkies se span wat geskiedenis gemaak het teen Naka Bulle.

Die segetog het vroeg vanjaar begin, toe hulle die eerste span geword het wat ses Varsitybekertitels kon verower na ’n 31-3-oorwinning oor die NWU-Arende van Potchefstroom.

Daarna het hulle Kovsies met 43-19 afgeslag in die USSA-eindstryd en Naka Bulle Saterdag met 26-12 geklop om die gesogte Carltonbeker te verower – die eerste Tukkies-span wat dit kon vermag.
Ben het as impakspeler gehelp dat die studente aan die wenkant was.

Christiaan Vlok, wat vir HTS Middelburg senter gespeel het, is beseer toe hy vir die Blou Bulle uitgedraf het, anders was hy ook deel van die reeks oorwinnings, nadat hy in die Varsitybeker en USSA-week gespeel het.

Ben Jansen van Vuuren en sy skoolliefde, Amore Kennedy, saam met sy pa, Gerhard, en broer, ook Gerhard. FOTO: Verskaf

Wat dit nog meer spesiaal vir Jansen van Vuuren gemaak het, was dat sy familie deel was van die feesvieringe.

  • Jacques Muller, wat vir die HTS Middelburg-voorry gespeel het, is Naka Bulle se voorspelerafrigter.
  • Twee oud- HTS Middelburg-spelers, Hanru Terblanche en Marinus Oberholzer, het Naka Bulle gehelp om die o. 20-trofee in te palm, nadat hulle Tukkies met 22-21 geklop het.
Marinus Oberholzer en Hanro Terblanche, twee oud-Rooi Bulle, het Naka Bulle gehelp om die o. 20-trofee Saterdag by die Carltonbeker-uitspeelwedstryde te wen. FOTO: Facebook

Hanro draf ook vir die Pumas se o. 21-span uit en Marinus vir die Vrystaat se jongspan. Hy het nog Vrydag vir die Vrystaters teen die Blou Bulle gespeel.

Daar is ekstra tyd gespeel nadat albei spanne met 14 punte elk gelykop was, waarna Hanro die wendrie gedruk het.

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20 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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