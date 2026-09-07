Sport
Puma-amateurspan wen in Bosveld
Groot uitdaging wag wanneer die Cheetahs Witrivier besoek
Die Pumas se Amateurspan het sy eerste wedstryd teen die Limpopo Blou Bulle met 40-5 gewen. Die kragmeting in Modimolle het gewys dat die provinsie se klubrugby nie afsteek teen ander provinsies nie.
Die groot uitdaging wag egter Saterdag op Witrivier wanneer die span in pienk die Vrystaat Cheetahs pak.
Daarna wag die Griffons in eMalahleni op die Pumas in die Amateurreeks.
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