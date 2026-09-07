Sport

Puma-amateurspan wen in Bosveld

Groot uitdaging wag wanneer die Cheetahs Witrivier besoek

18 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute
A rugby team in pink shirts poses together on the field, showcasing team spirit and unity.
Die Pumas-amateurspan wat die Limpopo Blou Bulle afgeransel het. FOTO: Verskaf

Die Pumas se Amateurspan het sy eerste wedstryd teen die Limpopo Blou Bulle met 40-5 gewen. Die kragmeting in Modimolle het gewys dat die provinsie se klubrugby nie afsteek teen ander provinsies nie.

Die groot uitdaging wag egter Saterdag op Witrivier wanneer die span in pienk die Vrystaat Cheetahs pak.
Daarna wag die Griffons in eMalahleni op die Pumas in die Amateurreeks.

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18 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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