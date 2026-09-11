Sport

Luke vir Tuks teen Naka Bulle

Middelburgers het hul merk in Pretoriase rugby gemaak, met drie spelers wat vir Tukkies en Naka Bulle in aksie was.

16 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute
A collective of men dressed in striped shirts, proudly wearing medals, captured in a moment of camaraderie.
Luke Geldenhuys. FOTO: Verskaf

Dit wemel van Middelburgers in Pretoriase rugbyspanne.

Nie net het Ben Jansen van Vuuren Tukkies gehelp om die Carltonbeker te wen nie, maar Hanru Terblanche en Marinus Oberholzer het Naka Bulle ook gehelp om die o. 20-trofee in te palm nadat hulle Tukkies met 22-21 geklop het.

Maar daar was nog ’n Middelburger in aksie.
Luke Geldenhuys, wat in 2023 ’n groot gunsteling was met sy stormlopies vir Hoërskool Middelburg, het Tukkies se tweede span teen Naka Bulle verteenwoordig.

Tuks het ongelukkig die wedstryd verloor.

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16 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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