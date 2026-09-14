Sport

Na Griekwas skande is jong Pumas terug op wenpad

Nelspruit Rugbyklub weer tuiste van pienkspan se kragmeting teen Griffons.

3 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute
A group of men wearing matching pink shirts and shorts, standing together outdoors, smiling at the camera.
Die Puma o. 21-span wat die Limpopo Blou Bulle Saterdag geklop het. FOTO: Verskaf

Ná sy nederlaag teen die Griekwas het die Puma o. 21-span Saterdag, 12 September, by die Nelspruit Rugbyklub teruggekeer na die wenpad met ’n 32-22-oorwinning oor die Limpopo Blou Bulle.

Die span speel hierdie Saterdag om 14:00 weer by die Nelspruit Rugbyklub teen die Harmony Griffons.
Die Pumas ding in die noordelike afdeling van die Skildreeks mee.

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3 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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