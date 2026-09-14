Sport

KYK: Veteraanfietsryers durf Blue Diamond aan

Wedren lok groot aantal deelnemers, ook van oorsee

2 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute
A group of four men standing together on the roadside, engaged in conversation.
Pine Pienaar, Kobie Groenewald en Piet Swanepoel voor die Blue Diamond-wegspring. FOTO: Tobie van den Bergh

Drie van Middelburg Fietsryklub se veteraanfietsryers het Saterdag die Blue Diamond fietswedren voltooi.
Die wedren het by die Willem Prinsloo Museum naby Rayton weggespring en weer daar geëindig.

  • Pine Pienaar het die 91 km in 2:57:17 afgelê, met ’n gemiddelde spoed van 30,80 km/h.
  • Piet Swanepoel se tyd was 3:00:18 en sy spoed 30,28 km/h.
  • Kobie Groenewald se tyd was 3:11:04 en sy gemiddelde spoed 28,58 km/h.

Een van die klub se vrouefietsryers, Mariaan Pieterse, het die wedren in 3:10:52 voltooi en haar spoed was 28,60 km/h.

Daar was ook deelnemers van onder andere Japan, Duitsland en Swaziland.
Die wedren is goed ondersteun.
Daar was ook ’n 65 km-wedren.

@middelburgobserver

Drie van Middelburg Fietsryklub se veteraanfietsryers het Saterdag die Blue Diamond fietswedren voltooi. Die wedren het by die Willem Prinsloo Museum naby Rayton weggespring en weer daar geëindig.

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2 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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