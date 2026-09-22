Sport

Puma-amateurspan maak maalvleis van Griffons

Span en sy bestuur verdien om deur Mpumalanga Rugbyunie vereer te word

22 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read
A group of individuals wearing matching pink shirts and pants, standing together in a cheerful pose.
Die Puma-amateurspan met hulle bestuurspan en ondersteuners nadat hulle die Griffons geklop het. FOTO: Verskaf

Nadat die Puma se o. 21-span teen die Griffons verloor het, was daar darem een span wat die naweek ’n oorwinning oor die Griffons behaal het.

Die Puma-amateurspan het ’n suksesvolle seisoen afgesluit deur die Perstruie met 68-12 in eMalahleni af te ransel.

Divan Geyser op pad na een van sy twee drieë. FOTO: Verskaf

Die Pumas se o. 21-span het andermaal skandes gemaak na nog ’n 59-21-nederlaag teen die besoekers uit Welkom.

Die Middelburgse senter, Divan Geyser, het twee drieë in die span se oorwinning gedruk.
Geyser is hierdie seisoen ’n behoorlike drieëvraat wat ook vier keer gedruk het, toe die Nkangala-streekspan met Gert Sibande afgereken het. Hy is toe ook aangewys as speler van die wedstryd.

Nog ’n drie! Divan Geyser druk vir die Puma-amateurspan. FOTO: Verskaf

Die Pumas het verlede week met 28-27 teen die sterk span van die Cheetahs gewen.
Die vorige week het hulle die Limpopo Blou Bulle met 40-5 in ’n wegwedstryd geklop.

Die Puma-amateurspan wat die seisoen onoorwonne afgesluit het. FOTO: Verskaf

Nadat hulle die provinsie so trots gemaak het, kry die span en sy bestuur hopelik behoorlike erkenning by die Mpumalanga Rugbyunie, al is dit om hulle na ’n Puma senior span-wedstryd uit te nooi om vereer te word.

@middelburgobserver

Divan Geyser, senter van die Puma-amateurspan, dartel deur vir ’n drie Saterdag teen die Griffons. #rugby #Braai #Middelburg

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22 hours ago
Tobie van den Bergh 1 minute read

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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