Kaalvoetrugby aan die brand

Ons dorp se jong rugbyspelers is deel van die Nkangala spanne wat dit uitspook teen twee ander streke.

April 17, 2026
Carmia Jansen van Vuuren 1 minute read
Laerskool Kanonkop se spelers: Armand Botha, Atlegang Phala, Landru Lund en Letho Dlamlenze. Foto: Verskaf.

Verskeie rugbyspelers van ons dorp se laerskole is verkies vir die o/12 en o/13 Nkangala spanne.

Die ratse rugbyspelers het vandag reeds teen Gert Sibande en Ehlanzeni streke by by Hoërskool Middelburg uitgedraf. More gaan die program voort.

• Dennesig Primary – O/13 Eagles: Bonginkosi Skosana.

Bonginkosi-Skosana. Foto: Verskaf.

• Laerskool C.R. Swart – O/12 Eagles: Divan Scholtz en Elon Joubert. O/12 Hawks: Frans Allers en Ulrich Strydom. O/13 Eagles: Lihan Pelser en Jurgen Faber. O/13 Falcons: Jayden van Aarde. O/13 Hawks: Jovan Prinsloo.

Divan Scholtz, Elon Joubert, Frans Allers. Foto: Verskaf.
Lihan Pelser, Jurgen Faber, Jayden van Aarde en Jovan Prinsloo. Foto: Verskaf.
Ulrich Strydom. Foto: Verskaf.


• Aerorand Primary School – O/12 Eagles: Lubanzi Nkosi. O/12 Falcons: Ndoliso Netshisaulu. O/13 Eagles: Siyabonga Vilakazi.

Ndoliso Netshisaulu, Lubanzi Nkosi en Siyabonga Vilakazi. Foto: Verskaf.


• Middelburg Primary School – O/12 Falcons: Sisekelwe Maphanga, Kea Phasa. O/12 Hawks: Kwena Ramosie, Lubanzi Mlangeni. O/12 Eagle: Luthando Motshwene. O/13 Falcons: Mpendulo Kumbe. O/13 Hawks: Bothlale Mapaila.

Sisekelwe Maphanga, Kea Phasa, Kwena Ramosie, Lubanzi Mlangeni, Luthando Motshwene, Mpendulo Kumbe en Bothlale Mapaila. Foto: Verskaf.


• Laerskool Kanonkop – O/12 Falcons: Letho Dlamlenze. O/13 Falcons: Armand Botha en Atlegang Phala. O/13 Eagles: Landru Lund.

• Laerskool Middelburg – O/12: Reinhardt Davel, Nicholis Austin, Dw Postma en Derik Potgieter. O/13: DeVilliers Boshoff, Christiano Cruywagen, Christiaan Marias, Luhan Labuschagne, Theo Nilsen, Nicus van der Merwe, Gavin Lancaster, Muller Potgieter, Wakhe Skosana en Caleb Cullen.

Carmia is an up-and-coming junior journalist at the Middelburg Observer. She has a burning passion for creative writing and poetry. She is a qualified language educator but fiercely enjoys the challenges that writing and reporting offer. Her focus spreads over different fields, including human interest, hard news, investigative reporting, and sports.
