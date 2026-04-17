Kaalvoetrugby aan die brand

Verskeie rugbyspelers van ons dorp se laerskole is verkies vir die o/12 en o/13 Nkangala spanne.

Die ratse rugbyspelers het vandag reeds teen Gert Sibande en Ehlanzeni streke by by Hoërskool Middelburg uitgedraf. More gaan die program voort.

• Dennesig Primary – O/13 Eagles: Bonginkosi Skosana.

• Laerskool C.R. Swart – O/12 Eagles: Divan Scholtz en Elon Joubert. O/12 Hawks: Frans Allers en Ulrich Strydom. O/13 Eagles: Lihan Pelser en Jurgen Faber. O/13 Falcons: Jayden van Aarde. O/13 Hawks: Jovan Prinsloo.

• Aerorand Primary School – O/12 Eagles: Lubanzi Nkosi. O/12 Falcons: Ndoliso Netshisaulu. O/13 Eagles: Siyabonga Vilakazi.

• Middelburg Primary School – O/12 Falcons: Sisekelwe Maphanga, Kea Phasa. O/12 Hawks: Kwena Ramosie, Lubanzi Mlangeni. O/12 Eagle: Luthando Motshwene. O/13 Falcons: Mpendulo Kumbe. O/13 Hawks: Bothlale Mapaila.

• Laerskool Kanonkop – O/12 Falcons: Letho Dlamlenze. O/13 Falcons: Armand Botha en Atlegang Phala. O/13 Eagles: Landru Lund.

• Laerskool Middelburg – O/12: Reinhardt Davel, Nicholis Austin, Dw Postma en Derik Potgieter. O/13: DeVilliers Boshoff, Christiano Cruywagen, Christiaan Marias, Luhan Labuschagne, Theo Nilsen, Nicus van der Merwe, Gavin Lancaster, Muller Potgieter, Wakhe Skosana en Caleb Cullen.