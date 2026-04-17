Kaalvoetrugby aan die brand
Ons dorp se jong rugbyspelers is deel van die Nkangala spanne wat dit uitspook teen twee ander streke.
Verskeie rugbyspelers van ons dorp se laerskole is verkies vir die o/12 en o/13 Nkangala spanne.
Die ratse rugbyspelers het vandag reeds teen Gert Sibande en Ehlanzeni streke by by Hoërskool Middelburg uitgedraf. More gaan die program voort.
• Dennesig Primary – O/13 Eagles: Bonginkosi Skosana.
• Laerskool C.R. Swart – O/12 Eagles: Divan Scholtz en Elon Joubert. O/12 Hawks: Frans Allers en Ulrich Strydom. O/13 Eagles: Lihan Pelser en Jurgen Faber. O/13 Falcons: Jayden van Aarde. O/13 Hawks: Jovan Prinsloo.
• Aerorand Primary School – O/12 Eagles: Lubanzi Nkosi. O/12 Falcons: Ndoliso Netshisaulu. O/13 Eagles: Siyabonga Vilakazi.
• Middelburg Primary School – O/12 Falcons: Sisekelwe Maphanga, Kea Phasa. O/12 Hawks: Kwena Ramosie, Lubanzi Mlangeni. O/12 Eagle: Luthando Motshwene. O/13 Falcons: Mpendulo Kumbe. O/13 Hawks: Bothlale Mapaila.
• Laerskool Kanonkop – O/12 Falcons: Letho Dlamlenze. O/13 Falcons: Armand Botha en Atlegang Phala. O/13 Eagles: Landru Lund.
• Laerskool Middelburg – O/12: Reinhardt Davel, Nicholis Austin, Dw Postma en Derik Potgieter. O/13: DeVilliers Boshoff, Christiano Cruywagen, Christiaan Marias, Luhan Labuschagne, Theo Nilsen, Nicus van der Merwe, Gavin Lancaster, Muller Potgieter, Wakhe Skosana en Caleb Cullen.