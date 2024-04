Hoekom jy 5 eiers per week moet eet

Wat is cholien? Dis in 1998 as ’n noodsaaklike voedingstof verklaar en amptelik as ’n B-vitamien geklassifiseer. Het jy dit nodig? Ja, 425 mg – 550 mg daarvan per dag – ’n eier bevat sowat 300 mg.

Wat doen dit vir jou? Dit help jou selwande op hul beste funksioneer. Voedingstowwe kan nie maar sommer net in jou selle insypel nie – ’n komplekse reeks reseptors en seine op die selwande abba hulle tot binne-in die sel. Hulle help jou senuwees met jou spiere kommunikeer. Cholien keer dat homosisteïen in jou bloed opbou wat jou risiko op hartsiektes verlaag; dit help vette afbreek en keer ’n vet lewer, en laastens verminder dit chroniese inflammasie.

Hoe weet ’n mens jy het ’n tekort? Voortdurende moegheid, slaaploosheid, die onvermoë van die niere om die urine te konsentreer (jy piepie kort-kort en die urine is altyd lig), en vergeetagtigheid. As jy jou cholesterol laat toets en jou cholesterol-, homosisteïen- en trigliseriedvlakke is verhoog, het jy moontlik ’n ernstige tekort aan cholien.

Wat kan ek eet vir meer cholien? Eiergeel is die allerbeste bron, maar lewer, bone, grondbone, koringkiem en volgraanpap en –brood bevat ook cholien.

Wat van pille? Die beter gehalte vitamienpille bevat cholien en/of lesitien, die soja-gebaseerde bron van cholien.

Die artikel Hoekom jy vyf eiers per week moet eet het eerste in Rooi Rose verskyn.