Jong vegter van Potchefstroom verteenwoordig Suid-Afrika op wêreldverhoog

‘n Jong meisie van Potchefstroom is besig om verwoed voor te berei vir die ringkontak-vegkuns wêreldkampioenskappe in April.

8 hours ago
Tania Coetzee 1 minute read
Selmay Taylor is reg om Suid-Afrika op die wêreldverhoog te verteenwoordig .

Op slegs 12-jarige ouderdom staan Selmay Taylor gereed om Suid-Afrika met trots te verteenwoordig in ringkontak-gevegte wanneer sy gaan deelneem aan die komende ringkontakgevegte en skopboks wêreldkampioenskappe as lid van die gesogte Presidensiële Span.

Dié kampioenskappe vind in April by Emerald Casino in Vanderbijlpark plaas, berig Potchefstroom Herald.

Die keuringsproses vir die Presidensiële Span is streng en word slegs aan atlete toegeken wat op nasionale vlak uitblink en aan hoë standaarde voldoen.

Selmay se insluiting in hierdie span plaas haar onder die van beste jong atlete en gee haar die geleentheid om haar land op ’n internasionale verhoog te verteenwoordig.

Die jong sportster en leerder aan Laerskool Baillie Park, berei intens voor vir die kampioenskappe met gefokusde oefening, dissipline en ’n sterk dryfkrag om haar beste te lewer.

Haar familie en haar afrigters by RCFA Elite, Mark Ekron en Veruschke Lubbe staan bankvas agter haar.

Tania Coetzee

I am a passionate journalist and photographer. I have been a photographer for 15 years and a journalist for 4 years. I recently started working for Potchefstroom Herald. I love writing people's stories and showcasing their inner beauty through photography.

