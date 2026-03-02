Konflik in Midde-Ooste: SA tennisspan se reis hang in die weegskaal
Kaptein Christine van Coller sê Tennis Suid-Afrika moet nog bevestig of die wêreldkampioenskappe in Turkye uitgestel of gekanselleer gaan word.
Die kaptein van die Suid-Afrikaanse Senior Tennisspan, Christine van Coller, sou gister saam met haar lewensmaat vanaf George na Kaapstad en daarna na Dubai vlieg vir die wêreldkampioenskappe in Turkye.
George Herald berig dat vlugte egter gekanselleer is omdat verskeie lande in die Midde-Ooste hulle lugruim gesluit het ná militêre spanning en missielaanvalle in die streek.
Lande soos Israel, Iran, Irak, Sirië, Katar, Koeweit en Bahrein het hulle lugruim tydelik gesluit of beperk wat beteken vliegtuie mag nie daaroor vlieg nie.
Van Coller woon in Hartenbos.
“Ons tasse was reeds gisteraand gepak en ons sou gister begin vlieg,” sê sy.
Die spankompetisie sou van Sondag tot volgende Vrydag plaasvind, gevolg deur die individuele afdeling van 14 tot 20 Maart.
Volgens Van Coller wag die span tans op bevestiging van Tennis Suid-Afrika oor of die toernooi gekanselleer of uitgestel gaan word.
Sy sê een van haar spanlede het reeds Vrydag vertrek en is tans in Abu Dhabi waar sy by familie sou kuier voordat sy na Turkye reis.
“Hulle sit op die oomblik vas in Abu Dhabi,” sê Van Coller.
Die span het beplan om drie dae in Dubai deur te bring voordat hulle na Turkye vertrek.
Hotelverblyf en vervoer daar is reeds betaal. Ná die toernooi sou hulle ook Göreme en Istanbul besoek, met verblyf in Istanbul wat reeds bevestig en betaal is.
“Nou is dit maar wag en hoor. Intussen bly ons tasse gepak om moontlik nog te kan gaan,” sê sy.
