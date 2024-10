Water crisis: Taps could run dry in these Joburg 1,200 areas from tonight

Five reservoirs and two water towers will be affected, these feed over 1 200 suburbs and a possible 62 000 households.

It will be a miserable and dry start to the week for thousands of Joburg residents after Johannesburg Water announced a shutdown in several areas from Sunday evening.

The utility said meters in the Sandton System would be closed from 8 pm “to ensure equal water supply distribution to struggling systems and areas within the Johannesburg Water network”.

They will be reopened at 4 am on Monday but will take several hours to recover fully.

“The Linbro Park and Marlboro direct feeds will be affected the most during these interventions, and all customers fed by the Sandton System may experience poor pressure to no water overnight,” Johannesburg Water said.

Here are the areas affected:

Below is an alphabetical list of areas that could see little to no water.

Tip: Press Ctrl + F on your Windows keyboard or “search/ find in page” in your browser menu to find your suburb.

AIRDLIN A.H.

ALEXANDRA EAST BANK

ALEXANDRA EXT.1

ALEXANDRA EXT.10

ALEXANDRA EXT.11

ALEXANDRA EXT.12

ALEXANDRA EXT.13

ALEXANDRA EXT.14

ALEXANDRA EXT.15

ALEXANDRA EXT.16

ALEXANDRA EXT.17

ALEXANDRA EXT.18

ALEXANDRA EXT.19

ALEXANDRA EXT.2

ALEXANDRA EXT.20

ALEXANDRA EXT.21

ALEXANDRA EXT.22

ALEXANDRA EXT.23

ALEXANDRA EXT.28

ALEXANDRA EXT.29

ALEXANDRA EXT.3

ALEXANDRA EXT.30

ALEXANDRA EXT.33

ALEXANDRA EXT.34

ALEXANDRA EXT.35

ALEXANDRA EXT.36

ALEXANDRA EXT.37

ALEXANDRA EXT.38

ALEXANDRA EXT.39

ALEXANDRA EXT.4

ALEXANDRA EXT.40

ALEXANDRA EXT.41

ALEXANDRA EXT.42

ALEXANDRA EXT.43

ALEXANDRA EXT.44

ALEXANDRA EXT.45

ALEXANDRA EXT.46

ALEXANDRA EXT.47

ALEXANDRA EXT.48

ALEXANDRA EXT.5

ALEXANDRA EXT.50

ALEXANDRA EXT.53

ALEXANDRA EXT.54

ALEXANDRA EXT.55

ALEXANDRA EXT.56

ALEXANDRA EXT.57

ALEXANDRA EXT.58

ALEXANDRA EXT.59

ALEXANDRA EXT.6

ALEXANDRA EXT.60

ALEXANDRA EXT.61

ALEXANDRA EXT.62

ALEXANDRA EXT.63

ALEXANDRA EXT.65

ALEXANDRA EXT.66

ALEXANDRA EXT.7

ALEXANDRA EXT.70

ALEXANDRA EXT.73

ALEXANDRA EXT.8

ALEXANDRA EXT.9

ATHOLHURST

ATHOLHURST EXT.1

ATHOLL

ATHOLL EXT.1

ATHOLL EXT.11

ATHOLL EXT.12

ATHOLL EXT.13

ATHOLL EXT.19

ATHOLL EXT.20

ATHOLL EXT.21

ATHOLL EXT.3

ATHOLL EXT.4

ATHOLL EXT.5

ATHOLL EXT.6

ATHOLL EXT.7

ATHOLL EXT.9

ATHOLL GARDENS

BARBEQUE DOWNS EXT.38

BARBEQUE DOWNS EXT.9

BARLOW PARK

BENMORE GARDENS

BENMORE GARDENS EXT.1

BENMORE GARDENS EXT.2

BENMORE GARDENS EXT.3

BENMORE GARDENS EXT.6

BEVERLEY A.H.

BEVERLEY A.H. EXT.1

BEVERLEY A.H. EXT.2

BEVERLEY EXT.1

BEVERLEY EXT.10

BEVERLEY EXT.13

BEVERLEY EXT.15

BEVERLEY EXT.17

BEVERLEY EXT.18

BEVERLEY EXT.19

BEVERLEY EXT.20

BEVERLEY EXT.21

BEVERLEY EXT.22

BEVERLEY EXT.24

BEVERLEY EXT.25

BEVERLEY EXT.27

BEVERLEY EXT.28

BEVERLEY EXT.3

BEVERLEY EXT.31

BEVERLEY EXT.37

BEVERLEY EXT.39

BEVERLEY EXT.4

BEVERLEY EXT.40

BEVERLEY EXT.41

BEVERLEY EXT.42

BEVERLEY EXT.43

BEVERLEY EXT.44

BEVERLEY EXT.46

BEVERLEY EXT.47

BEVERLEY EXT.48

BEVERLEY EXT.49

BEVERLEY EXT.50

BEVERLEY EXT.51

BEVERLEY EXT.55

BEVERLEY EXT.56

BEVERLEY EXT.58

BEVERLEY EXT.59

BEVERLEY EXT.6

BEVERLEY EXT.60

BEVERLEY EXT.64

BEVERLEY EXT.65

BEVERLEY EXT.67

BEVERLEY EXT.68

BEVERLEY EXT.69

BEVERLEY EXT.7

BEVERLEY EXT.70

BEVERLEY EXT.71

BEVERLEY EXT.73

BEVERLEY EXT.78

BEVERLEY EXT.8

BEVERLEY EXT.83

BLANDFORD RIDGE A.H.

BLUE HEAVEN

BORDEAUX

BRAMLEY NORTH EXT.1

BRECKNOCK A.H.

BRENDAVERE A.H.

BROADACRES A.H.

BROADACRES A.H. EXT.1

BROADACRES A.H. EXT.2

BROADACRES EXT.1

BROADACRES EXT.11

BROADACRES EXT.12

BROADACRES EXT.13

BROADACRES EXT.14

BROADACRES EXT.15

BROADACRES EXT.19

BROADACRES EXT.2

BROADACRES EXT.21

BROADACRES EXT.22

BROADACRES EXT.24

BROADACRES EXT.25

BROADACRES EXT.27

BROADACRES EXT.28

BROADACRES EXT.29

BROADACRES EXT.3

BROADACRES EXT.30

BROADACRES EXT.32

BROADACRES EXT.34

BROADACRES EXT.36

BROADACRES EXT.37

BROADACRES EXT.4

BROADACRES EXT.5

BROADACRES EXT.7

BROADACRES EXT.8

BROADACRES EXT.9

BROADACRES PARK EXT.1

BROADACRES PARK EXT.10

BRYANSTON

BRYANSTON EAST

BRYANSTON EAST EXT.3

BRYANSTON EAST EXT.5

BRYANSTON EXT.1

BRYANSTON EXT.12

BRYANSTON EXT.13

BRYANSTON EXT.16

BRYANSTON EXT.19

BRYANSTON EXT.23

BRYANSTON EXT.28

BRYANSTON EXT.32

BRYANSTON EXT.34

BRYANSTON EXT.39

BRYANSTON EXT.42

BRYANSTON EXT.45

BRYANSTON EXT.48

BRYANSTON EXT.52

BRYANSTON EXT.53

BRYANSTON EXT.54

BRYANSTON EXT.59

BRYANSTON EXT.62

BRYANSTON EXT.64

BRYANSTON EXT.65

BRYANSTON EXT.68

BRYANSTON EXT.7

BRYANSTON EXT.71

BRYANSTON EXT.75

BRYANSTON EXT.77

BRYANSTON EXT.78

BRYANSTON EXT.8

BRYANSTON EXT.80

BRYANSTON EXT.81

BRYANSTON EXT.83

BRYANSTON EXT.85

BRYANSTON EXT.87

BRYANSTON EXT.88

BRYANSTON EXT.91

BRYANSTON EXT.92

BRYANSTON EXT.95

BUCCLEUCH

BUCCLEUCH EXT.10

BUCCLEUCH EXT.9

CHARTWELL A.H.

CHARTWELL EXT.15

CHARTWELL EXT.7

CHISLEHURSTON

CLYNTON

COUNTRY-LIFE PARK

CRAIGAVON A.H.

CRAIGAVON A.H. EXT.1

CRAIGHALL

DAINFERN

DAINFERN EXT.10

DAINFERN EXT.11

DAINFERN EXT.13

DAINFERN EXT.14

DAINFERN EXT.15

DAINFERN EXT.16

DAINFERN EXT.17

DAINFERN EXT.18

DAINFERN EXT.19

DAINFERN EXT.2

DAINFERN EXT.20

DAINFERN EXT.5

DAINFERN EXT.6

DAINFERN EXT.7

DAINFERN EXT.8

DAINFERN EXT.9

DAINFERN RIDGE

DALECROSS

DENNEHOF

DENNEHOF EXT.1

DOUGLASDALE A.H.

DOUGLASDALE EXT.100

DOUGLASDALE EXT.102

DOUGLASDALE EXT.104

DOUGLASDALE EXT.106

DOUGLASDALE EXT.108

DOUGLASDALE EXT.109

DOUGLASDALE EXT.111

DOUGLASDALE EXT.112

DOUGLASDALE EXT.113

DOUGLASDALE EXT.114

DOUGLASDALE EXT.116

DOUGLASDALE EXT.117

DOUGLASDALE EXT.118

DOUGLASDALE EXT.13

DOUGLASDALE EXT.131

DOUGLASDALE EXT.135

DOUGLASDALE EXT.136

DOUGLASDALE EXT.138

DOUGLASDALE EXT.139

DOUGLASDALE EXT.140

DOUGLASDALE EXT.141

DOUGLASDALE EXT.144

DOUGLASDALE EXT.145

DOUGLASDALE EXT.147

DOUGLASDALE EXT.148

DOUGLASDALE EXT.149

DOUGLASDALE EXT.150

DOUGLASDALE EXT.151

DOUGLASDALE EXT.152

DOUGLASDALE EXT.153

DOUGLASDALE EXT.154

DOUGLASDALE EXT.155

DOUGLASDALE EXT.156

DOUGLASDALE EXT.157

DOUGLASDALE EXT.159

DOUGLASDALE EXT.16

DOUGLASDALE EXT.160

DOUGLASDALE EXT.161

DOUGLASDALE EXT.162

DOUGLASDALE EXT.166

DOUGLASDALE EXT.167

DOUGLASDALE EXT.169

DOUGLASDALE EXT.170

DOUGLASDALE EXT.18

DOUGLASDALE EXT.19

DOUGLASDALE EXT.21

DOUGLASDALE EXT.25

DOUGLASDALE EXT.27

DOUGLASDALE EXT.28

DOUGLASDALE EXT.30

DOUGLASDALE EXT.31

DOUGLASDALE EXT.33

DOUGLASDALE EXT.36

DOUGLASDALE EXT.39

DOUGLASDALE EXT.4

DOUGLASDALE EXT.40

DOUGLASDALE EXT.42

DOUGLASDALE EXT.45

DOUGLASDALE EXT.47

DOUGLASDALE EXT.48

DOUGLASDALE EXT.49

DOUGLASDALE EXT.5

DOUGLASDALE EXT.50

DOUGLASDALE EXT.51

DOUGLASDALE EXT.52

DOUGLASDALE EXT.56

DOUGLASDALE EXT.58

DOUGLASDALE EXT.59

DOUGLASDALE EXT.6

DOUGLASDALE EXT.60

DOUGLASDALE EXT.63

DOUGLASDALE EXT.64

DOUGLASDALE EXT.66

DOUGLASDALE EXT.68

DOUGLASDALE EXT.73

DOUGLASDALE EXT.74

DOUGLASDALE EXT.76

DOUGLASDALE EXT.81

DOUGLASDALE EXT.82

DOUGLASDALE EXT.83

DOUGLASDALE EXT.85

DOUGLASDALE EXT.87

DOUGLASDALE EXT.88

DOUGLASDALE EXT.9

DOUGLASDALE EXT.90

DOUGLASDALE EXT.92

DOUGLASDALE EXT.93

DOUGLASDALE EXT.94

DOUGLASDALE EXT.96

DOUGLASDALE EXT.97

DOUGLASDALE EXT.98

DOUGLASDALE EXT.99

DUXBERRY

DUXBERRY EXT.1

EASTGATE

EASTGATE EXT.12

EASTGATE EXT.13

EASTGATE EXT.17

EASTGATE EXT.20

EASTGATE EXT.23

EASTGATE EXT.4

EASTGATE EXT.7

EASTGATE EXT.9

EDENBURG

EDENBURG EXT.1

ELTON HILL EXT.1

ELTON HILL EXT.5

EPSOM DOWNS

FAR EAST BANK EXT.1

FAR EAST BANK EXT.10

FAR EAST BANK EXT.2

FAR EAST BANK EXT.3

FAR EAST BANK EXT.4

FAR EAST BANK EXT.6

FAR EAST BANK EXT.7

FAR EAST BANK EXT.8

FAR EAST BANK EXT.9

FOURWAYS

FOURWAYS EXT.10

FOURWAYS EXT.12

FOURWAYS EXT.14

FOURWAYS EXT.15

FOURWAYS EXT.16

FOURWAYS EXT.18

FOURWAYS EXT.19

FOURWAYS EXT.20

FOURWAYS EXT.23

FOURWAYS EXT.24

FOURWAYS EXT.25

FOURWAYS EXT.29

FOURWAYS EXT.33

FOURWAYS EXT.34

FOURWAYS EXT.35

FOURWAYS EXT.36

FOURWAYS EXT.37

FOURWAYS EXT.39

FOURWAYS EXT.41

FOURWAYS EXT.43

FOURWAYS EXT.44

FOURWAYS EXT.45

FOURWAYS EXT.46

FOURWAYS EXT.47

FOURWAYS EXT.48

FOURWAYS EXT.49

FOURWAYS EXT.50

FOURWAYS EXT.54

FOURWAYS EXT.55

FOURWAYS EXT.56

FOURWAYS EXT.59

FOURWAYS EXT.60

FOURWAYS EXT.8

FRANKENWALD

FRANKENWALD EXT.1

FRANKENWALD EXT.13

FRANKENWALD EXT.14

FRANKENWALD EXT.15

FRANKENWALD EXT.16

FRANKENWALD EXT.17

FRANKENWALD EXT.18

FRANKENWALD EXT.19

FRANKENWALD EXT.2

FRANKENWALD EXT.20

FRANKENWALD EXT.21

FRANKENWALD EXT.22

FRANKENWALD EXT.23

FRANKENWALD EXT.24

FRANKENWALD EXT.25

FRANKENWALD EXT.26

FRANKENWALD EXT.27

FRANKENWALD EXT.28

FRANKENWALD EXT.29

FRANKENWALD EXT.3

FRANKENWALD EXT.30

FRANKENWALD EXT.31

FRANKENWALD EXT.32

FRANKENWALD EXT.33

FRANKENWALD EXT.5

FRANKENWALD EXT.7

FRANKENWALD EXT.9

GALLO MANOR

GALLO MANOR EXT.1

GALLO MANOR EXT.2

GALLO MANOR EXT.4

GLEN ATHOLL

GLEN NERINE A.H.

GLENADRIENNE

GLENFERNESS A.H.

HURL PARK

HURLINGHAM

HURLINGHAM EXT.1

HURLINGHAM EXT.2

HURLINGHAM EXT.5

HURLINGHAM EXT.6

HURLINGHAM EXT.7

HURLINGHAM EXT.9

HURLINGHAM GARDENS

HYDE PARK

HYDE PARK A. SETTLEMENT

HYDE PARK EXT.106

HYDE PARK EXT.110

HYDE PARK EXT.112

HYDE PARK EXT.21

HYDE PARK EXT.22

HYDE PARK EXT.23

HYDE PARK EXT.24

HYDE PARK EXT.28

HYDE PARK EXT.31

HYDE PARK EXT.32

HYDE PARK EXT.39

HYDE PARK EXT.40

HYDE PARK EXT.42

HYDE PARK EXT.43

HYDE PARK EXT.44

HYDE PARK EXT.45

HYDE PARK EXT.47

HYDE PARK EXT.51

HYDE PARK EXT.52

HYDE PARK EXT.55

HYDE PARK EXT.56

HYDE PARK EXT.59

HYDE PARK EXT.72

HYDE PARK EXT.73

HYDE PARK EXT.78

HYDE PARK EXT.82

HYDE PARK EXT.89

HYDE PARK EXT.94

HYDE PARK EXT.97

ILLOVO

ILLOVO EXT.2

INANDA

INANDA EXT.2

INANDA EXT.3

INANDA EXT.4

JUKSKEI HEIGHTS EXT.1

JUKSKEI PARK

JUKSKEI VIEW EXT.15

JUKSKEI VIEW EXT.16

JUKSKEI VIEW EXT.19

JUKSKEI VIEW EXT.37

JUKSKEI VIEW EXT.38

JUKSKEI VIEW EXT.39

JUKSKEI VIEW EXT.47

JUKSKEI VIEW EXT.50

JUKSKEI VIEW EXT.51

JUKSKEI VIEW EXT.53

JUKSKEI VIEW EXT.55

JUKSKEI VIEW EXT.58

JUKSKEI VIEW EXT.7

KENGIES A.H.

KENGIES EXT.1

KENGIES EXT.10

KENGIES EXT.12

KENGIES EXT.13

KENGIES EXT.14

KENGIES EXT.16

KENGIES EXT.17

KENGIES EXT.20

KENGIES EXT.21

KENGIES EXT.23

KENGIES EXT.29

KENGIES EXT.32

KENGIES EXT.33

KENGIES EXT.40

KENGIES EXT.45

KENGIES EXT.46

KENGIES EXT.7

KENGIES EXT.8

KENGIES EXT.9

KEW

KHYBER ROCK

KHYBER ROCK EXT.5

KHYBER ROCK EXT.6

KHYBER ROCK EXT.7

KILDRUMMY A.H.

KLEVE A.H.

KLEVEHILL PARK

KLEVEHILL PARK EXT.2

KRAMERVILLE

LEALHOLM A.H.

LINBRO PARK A.H.

LINBRO PARK EXT.34

LINBRO PARK EXT.38

LINBRO PARK EXT.42

LINBRO PARK EXT.49

LINBRO PARK EXT.56

LINBRO PARK EXT.61

LINBRO PARK EXT.63

LINBRO PARK EXT.68

LINBRO PARK EXT.87

LITTLEFILLAN

LITTLEFILLAN A.H.

LOMBARDY EAST

LOMBARDY WEST

LONE HILL

LONE HILL EXT.10

LONE HILL EXT.105

LONE HILL EXT.107

LONE HILL EXT.108

LONE HILL EXT.11

LONE HILL EXT.111

LONE HILL EXT.12

LONE HILL EXT.13

LONE HILL EXT.14

LONE HILL EXT.17

LONE HILL EXT.18

LONE HILL EXT.19

LONE HILL EXT.20

LONE HILL EXT.21

LONE HILL EXT.22

LONE HILL EXT.23

LONE HILL EXT.24

LONE HILL EXT.26

LONE HILL EXT.29

LONE HILL EXT.33

LONE HILL EXT.38

LONE HILL EXT.39

LONE HILL EXT.40

LONE HILL EXT.41

LONE HILL EXT.42

LONE HILL EXT.43

LONE HILL EXT.44

LONE HILL EXT.45

LONE HILL EXT.47

LONE HILL EXT.48

LONE HILL EXT.5

LONE HILL EXT.50

LONE HILL EXT.51

LONE HILL EXT.52

LONE HILL EXT.53

LONE HILL EXT.54

LONE HILL EXT.55

LONE HILL EXT.56

LONE HILL EXT.57

LONE HILL EXT.58

LONE HILL EXT.59

LONE HILL EXT.60

LONE HILL EXT.61

LONE HILL EXT.62

LONE HILL EXT.65

LONE HILL EXT.66

LONE HILL EXT.67

LONE HILL EXT.68

LONE HILL EXT.69

LONE HILL EXT.7

LONE HILL EXT.70

LONE HILL EXT.71

LONE HILL EXT.72

LONE HILL EXT.73

LONE HILL EXT.74

LONE HILL EXT.75

LONE HILL EXT.76

LONE HILL EXT.77

LONE HILL EXT.79

LONE HILL EXT.8

LONE HILL EXT.81

LONE HILL EXT.83

LONE HILL EXT.85

LONE HILL EXT.87

LONE HILL EXT.88

LONE HILL EXT.89

LONE HILL EXT.9

LONE HILL EXT.90

LONE HILL EXT.91

LONE HILL EXT.92

LONE HILL EXT.93

LONE HILL EXT.94

LONE HILL EXT.95

LONE HILL EXT.96

LONE HILL EXT.99

LONGLAKE EXT.1

LONGLAKE EXT.2

LONGLAKE EXT.3

LONGLAKE EXT.5

MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW A.H.

MAGALIESSIG

MAGALIESSIG EXT.1

MAGALIESSIG EXT.17

MAGALIESSIG EXT.18

MAGALIESSIG EXT.22

MAGALIESSIG EXT.24

MAGALIESSIG EXT.25

MAGALIESSIG EXT.26

MAGALIESSIG EXT.28

MAGALIESSIG EXT.29

MAGALIESSIG EXT.31

MAGALIESSIG EXT.32

MAGALIESSIG EXT.33

MAGALIESSIG EXT.34

MAGALIESSIG EXT.35

MAGALIESSIG EXT.37

MAGALIESSIG EXT.38

MAGALIESSIG EXT.4

MAGALIESSIG EXT.40

MAGALIESSIG EXT.42

MAGALIESSIG EXT.43

MAGALIESSIG EXT.44

MAGALIESSIG EXT.45

MAGALIESSIG EXT.46

MAGALIESSIG EXT.47

MAGALIESSIG EXT.49

MAGALIESSIG EXT.5

MAGALIESSIG EXT.50

MAGALIESSIG EXT.51

MAGALIESSIG EXT.53

MAGALIESSIG EXT.54

MAGALIESSIG EXT.55

MAGALIESSIG EXT.56

MAGALIESSIG EXT.57

MAGALIESSIG EXT.59

MAGALIESSIG EXT.61

MAGALIESSIG EXT.8

MAGALIESSIG EXT.9

MARISE A.H.

MARLBORO

MARLBORO GARDENS EXT.1

MAROELADAL EXT.12

MAROELADAL EXT.17

MAROELADAL EXT.23

MAROELADAL EXT.27

MAROELADAL EXT.31

MAROELADAL EXT.32

MAROELADAL EXT.33

MAROELADAL EXT.38

MAROELADAL EXT.4

MAROELADAL EXT.43

MAROELADAL EXT.8

MAROELADAL EXT.9

MODDERFONTEIN A.H.

MOODIEHILL

MOODIEHILL EXT.1

MOODIEHILL EXT.2

MORNINGSIDE

MORNINGSIDE A.H.

MORNINGSIDE A.H. EXT.1

MORNINGSIDE EXT.1

MORNINGSIDE EXT.10

MORNINGSIDE EXT.102

MORNINGSIDE EXT.103

MORNINGSIDE EXT.105

MORNINGSIDE EXT.106

MORNINGSIDE EXT.107

MORNINGSIDE EXT.108

MORNINGSIDE EXT.109

MORNINGSIDE EXT.11

MORNINGSIDE EXT.110

MORNINGSIDE EXT.112

MORNINGSIDE EXT.113

MORNINGSIDE EXT.114

MORNINGSIDE EXT.115

MORNINGSIDE EXT.116

MORNINGSIDE EXT.119

MORNINGSIDE EXT.12

MORNINGSIDE EXT.121

MORNINGSIDE EXT.122

MORNINGSIDE EXT.123

MORNINGSIDE EXT.124

MORNINGSIDE EXT.126

MORNINGSIDE EXT.127

MORNINGSIDE EXT.129

MORNINGSIDE EXT.13

MORNINGSIDE EXT.132

MORNINGSIDE EXT.133

MORNINGSIDE EXT.135

MORNINGSIDE EXT.136

MORNINGSIDE EXT.137

MORNINGSIDE EXT.138

MORNINGSIDE EXT.14

MORNINGSIDE EXT.140

MORNINGSIDE EXT.142

MORNINGSIDE EXT.144

MORNINGSIDE EXT.145

MORNINGSIDE EXT.147

MORNINGSIDE EXT.148

MORNINGSIDE EXT.149

MORNINGSIDE EXT.15

MORNINGSIDE EXT.151

MORNINGSIDE EXT.153

MORNINGSIDE EXT.156

MORNINGSIDE EXT.157

MORNINGSIDE EXT.158

MORNINGSIDE EXT.160

MORNINGSIDE EXT.163

MORNINGSIDE EXT.164

MORNINGSIDE EXT.165

MORNINGSIDE EXT.166

MORNINGSIDE EXT.167

MORNINGSIDE EXT.169

FAR EAST BANK

MORNINGSIDE EXT.17

MORNINGSIDE EXT.170

MORNINGSIDE EXT.171

MORNINGSIDE EXT.172

MORNINGSIDE EXT.175

MORNINGSIDE EXT.176

MORNINGSIDE EXT.177

MORNINGSIDE EXT.178

MORNINGSIDE EXT.179

MORNINGSIDE EXT.18

MORNINGSIDE EXT.180

MORNINGSIDE EXT.182

MORNINGSIDE EXT.183

MORNINGSIDE EXT.184

MORNINGSIDE EXT.185

MORNINGSIDE EXT.186

MORNINGSIDE EXT.2

MORNINGSIDE EXT.20

MORNINGSIDE EXT.21

MORNINGSIDE EXT.22

MORNINGSIDE EXT.24

MORNINGSIDE EXT.25

MORNINGSIDE EXT.26

MORNINGSIDE EXT.27

MORNINGSIDE EXT.29

MORNINGSIDE EXT.3

MORNINGSIDE EXT.30

MORNINGSIDE EXT.32

MORNINGSIDE EXT.34

MORNINGSIDE EXT.35

MORNINGSIDE EXT.36

MORNINGSIDE EXT.37

MORNINGSIDE EXT.38

MORNINGSIDE EXT.39

MORNINGSIDE EXT.4

MORNINGSIDE EXT.40

MORNINGSIDE EXT.41

MORNINGSIDE EXT.42

MORNINGSIDE EXT.43

MORNINGSIDE EXT.44

MORNINGSIDE EXT.45

MORNINGSIDE EXT.47

MORNINGSIDE EXT.48

MORNINGSIDE EXT.49

MORNINGSIDE EXT.5

MORNINGSIDE EXT.50

MORNINGSIDE EXT.51

MORNINGSIDE EXT.52

MORNINGSIDE EXT.53

MORNINGSIDE EXT.54

MORNINGSIDE EXT.55

MORNINGSIDE EXT.56

MORNINGSIDE EXT.57

MORNINGSIDE EXT.58

MORNINGSIDE EXT.59

MORNINGSIDE EXT.6

MORNINGSIDE EXT.60

MORNINGSIDE EXT.63

MORNINGSIDE EXT.64

MORNINGSIDE EXT.65

MORNINGSIDE EXT.66

MORNINGSIDE EXT.69

MORNINGSIDE EXT.7

MORNINGSIDE EXT.70

MORNINGSIDE EXT.71

MORNINGSIDE EXT.72

MORNINGSIDE EXT.73

MORNINGSIDE EXT.74

MORNINGSIDE EXT.75

MORNINGSIDE EXT.76

MORNINGSIDE EXT.77

MORNINGSIDE EXT.78

MORNINGSIDE EXT.79

MORNINGSIDE EXT.8

MORNINGSIDE EXT.80

MORNINGSIDE EXT.81

MORNINGSIDE EXT.82

MORNINGSIDE EXT.83

MORNINGSIDE EXT.84

MORNINGSIDE EXT.86

MORNINGSIDE EXT.87

MORNINGSIDE EXT.88

MORNINGSIDE EXT.89

MORNINGSIDE EXT.9

MORNINGSIDE EXT.91

MORNINGSIDE EXT.94

MORNINGSIDE EXT.96

MORNINGSIDE EXT.97

MORNINGSIDE EXT.98

MORNINGSIDE HILLS

MORNINGSIDE MANOR

MORNINGSIDE MANOR EXT.1

MORNINGSIDE MANOR EXT.2

MORNINGSIDE MANOR EXT.3

MORNINGSIDE MANOR EXT.4

MORNINGSIDE MANOR EXT.5

MORNINGSIDE MANOR EXT.6

NEEDWOOD

NEEDWOOD EXT.4

NEW BRIGHTON

NORSCOT

NORSCOT EXT.1

NORSCOT EXT.2

NORSCOT EXT.3

NORTHERNACRES

PALMLANDS A.H.

PARKMORE

PARKMORE EXT.1

PAULSHOF

PAULSHOF A.H.

PAULSHOF A.H. EXT.2

PAULSHOF A.H. EXT.3

PAULSHOF EXT.1

PAULSHOF EXT.10

PAULSHOF EXT.14

PAULSHOF EXT.15

PAULSHOF EXT.16

PAULSHOF EXT.18

PAULSHOF EXT.2

PAULSHOF EXT.20

PAULSHOF EXT.26

PAULSHOF EXT.28

PAULSHOF EXT.29

PAULSHOF EXT.3

PAULSHOF EXT.31

PAULSHOF EXT.32

PAULSHOF EXT.34

PAULSHOF EXT.38

PAULSHOF EXT.39

PAULSHOF EXT.40

PAULSHOF EXT.41

PAULSHOF EXT.42

PAULSHOF EXT.44

PAULSHOF EXT.45

PAULSHOF EXT.46

PAULSHOF EXT.47

PAULSHOF EXT.50

PAULSHOF EXT.51

PAULSHOF EXT.52

PAULSHOF EXT.53

PAULSHOF EXT.54

PAULSHOF EXT.55

PAULSHOF EXT.57

PAULSHOF EXT.59

PAULSHOF EXT.60

PAULSHOF EXT.61

PAULSHOF EXT.65

PAULSHOF EXT.66

PAULSHOF EXT.68

PAULSHOF EXT.69

PAULSHOF EXT.70

PAULSHOF EXT.71

PAULSHOF EXT.72

PAULSHOF EXT.75

PAULSHOF EXT.76

PAULSHOF EXT.79

PAULSHOF EXT.8

PAULSHOF EXT.81

PAULSHOF EXT.82

PAULSHOF EXT.83

PAULSHOF EXT.84

PAULSHOF EXT.9

PETERVALE

PETERVALE EXT.4

PETERVALE EXT.5

PINE SLOPES A.H.

RIEPENPARK

RIVER CLUB

RIVER CLUB EXT.1

RIVER CLUB EXT.10

RIVER CLUB EXT.12

RIVER CLUB EXT.13

RIVER CLUB EXT.15

RIVER CLUB EXT.16

RIVER CLUB EXT.17

RIVER CLUB EXT.18

RIVER CLUB EXT.2

RIVER CLUB EXT.20

RIVER CLUB EXT.21

RIVER CLUB EXT.22

RIVER CLUB EXT.24

RIVER CLUB EXT.25

RIVER CLUB EXT.26

RIVER CLUB EXT.27

RIVER CLUB EXT.28

RIVER CLUB EXT.29

RIVER CLUB EXT.3

RIVER CLUB EXT.31

RIVER CLUB EXT.32

RIVER CLUB EXT.33

RIVER CLUB EXT.35

RIVER CLUB EXT.36

RIVER CLUB EXT.37

RIVER CLUB EXT.38

RIVER CLUB EXT.39

RIVER CLUB EXT.4

RIVER CLUB EXT.40

RIVER CLUB EXT.5

RIVER CLUB EXT.6

RIVER CLUB EXT.7

RIVER CLUB EXT.9

RIVERGLEN

RIVERSIDE VIEW EXT.19

RIVERSIDE VIEW EXT.20

RIVERSIDE VIEW EXT.4

RIVERSIDE VIEW EXT.6

RIVERSIDE VIEW EXT.7

RIVONIA

RIVONIA EXT.1

RIVONIA EXT.12

RIVONIA EXT.13

RIVONIA EXT.15

RIVONIA EXT.16

RIVONIA EXT.17

RIVONIA EXT.18

RIVONIA EXT.19

RIVONIA EXT.20

RIVONIA EXT.21

RIVONIA EXT.22

RIVONIA EXT.23

RIVONIA EXT.25

RIVONIA EXT.3

RIVONIA EXT.4

RIVONIA EXT.6

RIVONIA EXT.7

RIVONIA EXT.9

ROOSPARK A.H.

SALFRED A.H.

SANDHURST

SANDHURST EXT.3

SANDHURST EXT.4

SANDHURST EXT.5

SANDHURST EXT.6

SANDOWN

SANDOWN EXT.10

SANDOWN EXT.11

SANDOWN EXT.12

SANDOWN EXT.13

SANDOWN EXT.15

SANDOWN EXT.17

SANDOWN EXT.18

SANDOWN EXT.19

SANDOWN EXT.2

SANDOWN EXT.20

SANDOWN EXT.23

SANDOWN EXT.24

SANDOWN EXT.3

SANDOWN EXT.34

SANDOWN EXT.36

SANDOWN EXT.38

SANDOWN EXT.4

SANDOWN EXT.44

SANDOWN EXT.45

SANDOWN EXT.46

SANDOWN EXT.47

SANDOWN EXT.49

SANDOWN EXT.5

SANDOWN EXT.50

SANDOWN EXT.51

SANDOWN EXT.52

SANDOWN EXT.53

SANDOWN EXT.54

SANDOWN EXT.55

SANDOWN EXT.56

SANDOWN EXT.6

SANDOWN EXT.7

SANDOWN EXT.9

SIMBA

STRATFORD

STRATHAVON

STRATHAVON A.H.

STRATHAVON EXT.1

STRATHAVON EXT.10

STRATHAVON EXT.11

STRATHAVON EXT.12

STRATHAVON EXT.13

STRATHAVON EXT.14

STRATHAVON EXT.15

STRATHAVON EXT.16

STRATHAVON EXT.17

STRATHAVON EXT.18

STRATHAVON EXT.2

STRATHAVON EXT.22

STRATHAVON EXT.23

STRATHAVON EXT.25

STRATHAVON EXT.26

STRATHAVON EXT.28

STRATHAVON EXT.29

STRATHAVON EXT.3

STRATHAVON EXT.30

STRATHAVON EXT.31

STRATHAVON EXT.32

STRATHAVON EXT.33

STRATHAVON EXT.34

STRATHAVON EXT.35

STRATHAVON EXT.37

STRATHAVON EXT.38

STRATHAVON EXT.39

STRATHAVON EXT.4

STRATHAVON EXT.40

STRATHAVON EXT.43

STRATHAVON EXT.5

STRATHAVON EXT.6

STRATHAVON EXT.7

STRATHAVON EXT.8

SUNNINGHILL

SUNNINGHILL EXT.100

SUNNINGHILL EXT.101

SUNNINGHILL EXT.102

SUNNINGHILL EXT.103

SUNNINGHILL EXT.106

SUNNINGHILL EXT.107

SUNNINGHILL EXT.111

SUNNINGHILL EXT.112

SUNNINGHILL EXT.114

SUNNINGHILL EXT.115

SUNNINGHILL EXT.116

SUNNINGHILL EXT.120

SUNNINGHILL EXT.121

SUNNINGHILL EXT.123

SUNNINGHILL EXT.124

SUNNINGHILL EXT.125

SUNNINGHILL EXT.128

SUNNINGHILL EXT.129

SUNNINGHILL EXT.130

SUNNINGHILL EXT.131

SUNNINGHILL EXT.132

SUNNINGHILL EXT.133

SUNNINGHILL EXT.134

SUNNINGHILL EXT.135

SUNNINGHILL EXT.136

SUNNINGHILL EXT.137

SUNNINGHILL EXT.138

SUNNINGHILL EXT.139

SUNNINGHILL EXT.142

SUNNINGHILL EXT.143

SUNNINGHILL EXT.144

SUNNINGHILL EXT.146

SUNNINGHILL EXT.148

SUNNINGHILL EXT.149

SUNNINGHILL EXT.150

SUNNINGHILL EXT.151

SUNNINGHILL EXT.153

SUNNINGHILL EXT.154

SUNNINGHILL EXT.155

SUNNINGHILL EXT.156

SUNNINGHILL EXT.158

SUNNINGHILL EXT.159

SUNNINGHILL EXT.161

SUNNINGHILL EXT.163

SUNNINGHILL EXT.164

SUNNINGHILL EXT.165

SUNNINGHILL EXT.168

SUNNINGHILL EXT.17

SUNNINGHILL EXT.173

SUNNINGHILL EXT.18

SUNNINGHILL EXT.2

SUNNINGHILL EXT.21

SUNNINGHILL EXT.22

SUNNINGHILL EXT.23

SUNNINGHILL EXT.26

SUNNINGHILL EXT.29

SUNNINGHILL EXT.3

SUNNINGHILL EXT.30

SUNNINGHILL EXT.33

SUNNINGHILL EXT.34

SUNNINGHILL EXT.36

SUNNINGHILL EXT.37

SUNNINGHILL EXT.38

SUNNINGHILL EXT.39

SUNNINGHILL EXT.4

SUNNINGHILL EXT.48

SUNNINGHILL EXT.50

SUNNINGHILL EXT.52

SUNNINGHILL EXT.54

SUNNINGHILL EXT.55

SUNNINGHILL EXT.56

SUNNINGHILL EXT.58

SUNNINGHILL EXT.59

SUNNINGHILL EXT.6

SUNNINGHILL EXT.60

SUNNINGHILL EXT.61

SUNNINGHILL EXT.62

SUNNINGHILL EXT.64

SUNNINGHILL EXT.65

SUNNINGHILL EXT.66

SUNNINGHILL EXT.67

SUNNINGHILL EXT.68

SUNNINGHILL EXT.7

SUNNINGHILL EXT.70

SUNNINGHILL EXT.71

SUNNINGHILL EXT.72

SUNNINGHILL EXT.74

SUNNINGHILL EXT.75

SUNNINGHILL EXT.76

SUNNINGHILL EXT.77

SUNNINGHILL EXT.79

SUNNINGHILL EXT.81

SUNNINGHILL EXT.83

SUNNINGHILL EXT.84

SUNNINGHILL EXT.85

SUNNINGHILL EXT.86

SUNNINGHILL EXT.88

SUNNINGHILL EXT.89

SUNNINGHILL EXT.90

SUNNINGHILL EXT.91

SUNNINGHILL EXT.92

SUNNINGHILL EXT.93

SUNNINGHILL EXT.94

SUNNINGHILL EXT.95

SUNNINGHILL EXT.96

SUNNINGHILL EXT.97

SUNNINGHILL EXT.98

SUNNINGHILL EXT.99

SUNNINGHILL PARK A.H.

SUNSET ACRES

SUNSET ACRES EXT.1

THE WOODLANDS

THE WOODLANDS EXT.1

WENDYWOOD

WENDYWOOD EXT.14

WENDYWOOD EXT.2

WENDYWOOD EXT.3

WENDYWOOD EXT.4

WENDYWOOD EXT.5

WENDYWOOD EXT.8

WIERDA VALLEY

WIERDA VALLEY EXT.1

WILLOWILD

WILLOWILD EXT.1

WILLOWILD EXT.2

WITKOPPEN

WITKOPPEN EXT.101

WITKOPPEN EXT.102

WITKOPPEN EXT.104

WITKOPPEN EXT.105

WITKOPPEN EXT.106

WITKOPPEN EXT.107

WITKOPPEN EXT.108

WITKOPPEN EXT.109

WITKOPPEN EXT.11

WITKOPPEN EXT.112

WITKOPPEN EXT.113

WITKOPPEN EXT.114

WITKOPPEN EXT.116

WITKOPPEN EXT.117

WITKOPPEN EXT.118

WITKOPPEN EXT.119

WITKOPPEN EXT.12

WITKOPPEN EXT.120

WITKOPPEN EXT.121

WITKOPPEN EXT.123

WITKOPPEN EXT.124

WITKOPPEN EXT.126

WITKOPPEN EXT.129

WITKOPPEN EXT.130

WITKOPPEN EXT.131

WITKOPPEN EXT.132

WITKOPPEN EXT.134

WITKOPPEN EXT.136

WITKOPPEN EXT.137

WITKOPPEN EXT.139

WITKOPPEN EXT.140

WITKOPPEN EXT.15

WITKOPPEN EXT.16

WITKOPPEN EXT.2

WITKOPPEN EXT.20

WITKOPPEN EXT.21

WITKOPPEN EXT.26

WITKOPPEN EXT.27

WITKOPPEN EXT.28

WITKOPPEN EXT.29

WITKOPPEN EXT.3

WITKOPPEN EXT.31

WITKOPPEN EXT.32

WITKOPPEN EXT.35

WITKOPPEN EXT.39

WITKOPPEN EXT.4

WITKOPPEN EXT.40

WITKOPPEN EXT.43

WITKOPPEN EXT.46

WITKOPPEN EXT.49

WITKOPPEN EXT.50

WITKOPPEN EXT.52

WITKOPPEN EXT.53

WITKOPPEN EXT.54

WITKOPPEN EXT.56

WITKOPPEN EXT.57

WITKOPPEN EXT.58

WITKOPPEN EXT.6

WITKOPPEN EXT.64

WITKOPPEN EXT.67

WITKOPPEN EXT.7

WITKOPPEN EXT.70

WITKOPPEN EXT.74

WITKOPPEN EXT.75

WITKOPPEN EXT.77

WITKOPPEN EXT.8

WITKOPPEN EXT.84

WITKOPPEN EXT.85

WITKOPPEN EXT.86

WITKOPPEN EXT.87

WITKOPPEN EXT.89

WITKOPPEN EXT.91

WITKOPPEN EXT.93

WITKOPPEN EXT.95

WITKOPPEN EXT.96

WITKOPPEN EXT.97

WITKOPPEN EXT.98

WOODLANDS EXT.4

WOODMEAD

WOODMEAD EXT.1

WOODMEAD EXT.11

WOODMEAD EXT.13

WOODMEAD EXT.14

WOODMEAD EXT.15

WOODMEAD EXT.16

WOODMEAD EXT.17

WOODMEAD EXT.18

WOODMEAD EXT.22

WOODMEAD EXT.23

WOODMEAD EXT.26

WOODMEAD EXT.27

WOODMEAD EXT.28

WOODMEAD EXT.29

WOODMEAD EXT.30

WOODMEAD EXT.31

WOODMEAD EXT.33

WOODMEAD EXT.34

WOODMEAD EXT.38

WOODMEAD EXT.4

WOODMEAD EXT.40

WOODMEAD EXT.5

WOODMEAD EXT.8

WOODMEAD EXT.9

WYNBERG

WYNBERG EXT.1

WYNBERG EXT.3

WYNBERG EXT.4

