KYK: Dit is Kruger teen Leo

Jong Middelburger na lang afwesigheid terug in die kryt

Tobie van den Bergh Less than a minute
Dit is Knoetze teen Kruger Saterdagaand. Foto: Verskaf

Is hierdie Knoetze ’n leeu of is hy maar net Leo?
Ons sal Saterdagaand weet.
Die jong Middelburgse hokvegter, Bowen Kruger, pak Leo Knoetze in die Barnyard op Vereeniging.
Die eerste vuiste klap alreeds om 17:00.
Dit is deel van die Collideliga en daar is 17 gevegte.

Knoetze is van die Wes Kaap en word beskryf as ’n uitstekende skopbokser wat tegnies baie goed is.
Nadat hy vir twee jaar nie in die kryt was nie, kan verwag word dat Kruger self soos ’n ingehokte dier gaan wees.

Hy oefen hard in Pretoria by die selfde groep waar die oud wêreldkampioen, Dricus du Plessis, ook betrokke is.
Kruger is ’n oudleerling van HTS Middelburg en sy pa, Zane, bekend as yster agsteman vir Middelburg Rugbyklub.

Local cage fighter Bowen Kruger will take on Leo Knoetze at the Barnyard in Vereeniging on Saturday. The fight is part of the Collide-league with a total of 17 fights.

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
